Svadba poznatog glumca iz 'Divljih pčela' privukla veliku pažnju obožavatelja

Glumac Marin Klišmanić (30), ovog vikenda je izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Katarini Baković.

Na svojem je Instagramu podijelio niz emotivnih fotografija koje prenose veselu atmosferu sa svadbenog slavlja i njihovog prvog plesa.

Publici je najpoznatiji po ulozi Marka Vukasa u seriji Divlje pčele, koja se emitira na RTL-u, a njegova glumačka karijera posljednjih godina bilježi stalni uspon zbog koje ga publika pamti po upečatljivim izvedbama, dok je njegova supruga uspješna vizažistica.

Par je odlučio svoju dugogodišnju ljubav koja je počela 2023, obilježiti brakom, a fotografije s vjenčanja brzo su se proširile.

Obožavatelji su odmah zatrpali objavu čestitkama i lijepim željama.

Iako ga u 'Divljim pčelama' gledamo u dramatičnim scenama, čini se da je glumac privatno doživio jedan od najljepših emotivnih trenutaka.