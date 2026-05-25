ŽIVJELA LJUBAV /

Svadba poznatog glumca iz 'Divljih pčela' privukla veliku pažnju obožavatelja

Svadba poznatog glumca iz 'Divljih pčela' privukla veliku pažnju obožavatelja
Foto: RTL

Marin Klišmanić podijelio detalje o svom vjenčanju

25.5.2026.
12:40
Hot.hr
Glumac Marin Klišmanić (30), ovog vikenda je izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Katarini Baković.

Na svojem je Instagramu podijelio niz emotivnih fotografija koje prenose veselu atmosferu sa svadbenog slavlja i njihovog prvog plesa.

Publici je najpoznatiji po ulozi Marka Vukasa u seriji Divlje pčele, koja se emitira na RTL-u, a njegova glumačka karijera posljednjih godina bilježi stalni uspon zbog koje ga publika pamti po upečatljivim izvedbama, dok je njegova supruga uspješna vizažistica.

Par je odlučio svoju dugogodišnju ljubav koja je počela 2023, obilježiti brakom, a fotografije s vjenčanja brzo su se proširile.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Obožavatelji su odmah zatrpali objavu čestitkama i lijepim željama.

Iako ga u 'Divljim pčelama' gledamo u dramatičnim scenama, čini se da je glumac privatno doživio jedan od najljepših emotivnih trenutaka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
