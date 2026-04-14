Mons. Kutleša pozvao biskupe da mole za mir, posebno na Bliskom istoku i Ukrajini

Trodnevno redovito 72. plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije (HBK) počelo je u utorak u Zagrebu, a predsjednik HBK, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvao je biskupe da u zajedništvu s papom Lavom XIV. mole za mir, posebno na Bliskom istoku i u Ukrajini.

"Molimo da svjetlo Uskrsloga rasvijetli tmine rata i mržnje te u srcima ljudi probudi nadu u novi početak", rekao je zagrebački nadbiskup. Podsjetio je na jučerašnje obilježavanje 60. obljetnice Hrvatske inozemne pastve, 80 godina dušobrižništva u Njemačkoj i Austriji te 100. obljetnicu Franjevačke kustodije Svete Obitelji u Chicagu. Te nas obljetnice, naglasio je, podsjećaju na vjernost i žrtvu brojnih misionara, redovnika, redovnica i laika koji su kroz desetljeća pratili hrvatske iseljenike, dijelili s njima radosti i kušnje migracijskih valova te im čuvali i prenosili dar vjere i hrvatski identitet.

Napomenuo je da se u toj proslavi prepoznaje poziv da i danas, u novim oblicima mobilnosti i raseljavanja, budemo osjetljiviji na duhovne i pastoralne potrebe braće i sestara izvan domovine, kako bi i oni, po skrbi svojih pastira, osjećali živu povezanost s mjesnom Crkvom u Hrvatskoj i njezinim poslanjem. Poručio je i da posebno mjesto na ovom zasjedanju zauzima razmatranje apostolske pobudnice pape Lava XIV. Dilexi te (Ljubio sam te), koja je njegova prva velika pobudnica o ljubavi prema siromašnima.

Kutleša podsjetio na papine riječi: Briga za siromašne nije dodatak ili opcija

Papa Lav XIV. snažno naglašava da briga za siromašne nije dodatak ili opcija, nego temeljni kriterij vjerodostojnosti Crkve i svakoga pastira, rekao je mons. Kutleša i dodao da pobudnica poziva cijelu Crkvu na svojevrsni kulturni i duhovni zaokret - od logike ravnodušnosti prema logici blizine, od mentaliteta zatvorenosti i samodostatnosti prema raspoloživosti da dopustimo da nas iskustvo i patnja siromašnih preobraze i obnove naše zajednice.

Napomenuo je da će se na zasjedanju razmatrati i o pitanjima poput informatizacije župne administracije, aktualnostima uz Hrvatsku katoličku mrežu, djelovanju Hrvatskoga Caritasa te o dušobrižništvu hrvatskih branitelja i pitanju Hrvatskoga martirologija. Na dnevnome redu je i novi prijevod Rimskoga misala, najavio je Kutleša.

Na zasjedanju, uz biskupe iz Hrvatske, sudjeluju i predsjednik Biskupske konferencije BiH vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić, predsjedniku Slovenske biskupske konferencije biskup Novoga Mesta mons. Andrej Saje, izaslanik Talijanske biskupske konferencije nadbiskup Oristana u miru mons. Ignazie Sanni, srijemski biskup mons. Fabijan Svalina, mons. Ferenc Fazekas, subotički biskup te kotorski biskup mons. Mladen Vukšić.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje u obnovljenoj katedrali: Nadbiskup Kutleša u molitvi okupio vjernike iz svih dijelova zemlje