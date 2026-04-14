ZASJEDANJE HBK /

Mons. Kutleša pozvao biskupe da mole za mir, posebno na Bliskom istoku i Ukrajini

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

'Molimo da svjetlo Uskrsloga rasvijetli tmine rata i mržnje te u srcima ljudi probudi nadu u novi početak'

14.4.2026.
12:04
Hina
Trodnevno redovito 72. plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije (HBK) počelo je u utorak u Zagrebu, a predsjednik HBK, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvao je biskupe da u zajedništvu s papom Lavom XIV. mole za mir, posebno na Bliskom istoku i u Ukrajini.

"Molimo da svjetlo Uskrsloga rasvijetli tmine rata i mržnje te u srcima ljudi probudi nadu u novi početak", rekao je zagrebački nadbiskup. Podsjetio je na jučerašnje obilježavanje 60. obljetnice Hrvatske inozemne pastve, 80 godina dušobrižništva u Njemačkoj i Austriji te 100. obljetnicu Franjevačke kustodije Svete Obitelji u Chicagu. Te nas obljetnice, naglasio je, podsjećaju na vjernost i žrtvu brojnih misionara, redovnika, redovnica i laika koji su kroz desetljeća pratili hrvatske iseljenike, dijelili s njima radosti i kušnje migracijskih valova te im čuvali i prenosili dar vjere i hrvatski identitet. 

Napomenuo je da se u toj proslavi prepoznaje poziv da i danas, u novim oblicima mobilnosti i raseljavanja, budemo osjetljiviji na duhovne i pastoralne potrebe braće i sestara izvan domovine, kako bi i oni, po skrbi svojih pastira, osjećali živu povezanost s mjesnom Crkvom u Hrvatskoj i njezinim poslanjem. Poručio je i da posebno mjesto na ovom zasjedanju zauzima razmatranje apostolske pobudnice pape Lava XIV. Dilexi te (Ljubio sam te), koja je njegova prva velika pobudnica o ljubavi prema siromašnima. 

Kutleša podsjetio na papine riječi: Briga za siromašne nije dodatak ili opcija

Papa Lav XIV. snažno naglašava da briga za siromašne nije dodatak ili opcija, nego temeljni kriterij vjerodostojnosti Crkve i svakoga pastira, rekao je mons. Kutleša i dodao da pobudnica poziva cijelu Crkvu na svojevrsni kulturni i duhovni zaokret - od logike ravnodušnosti prema logici blizine, od mentaliteta zatvorenosti i samodostatnosti prema raspoloživosti da dopustimo da nas iskustvo i patnja siromašnih preobraze i obnove naše zajednice. 

Napomenuo je da će se na zasjedanju razmatrati i o pitanjima poput informatizacije župne administracije, aktualnostima uz Hrvatsku katoličku mrežu, djelovanju Hrvatskoga Caritasa te o dušobrižništvu hrvatskih branitelja i pitanju Hrvatskoga martirologija. Na dnevnome redu je i novi prijevod Rimskoga misala, najavio je Kutleša.

Na zasjedanju, uz biskupe iz Hrvatske, sudjeluju i predsjednik Biskupske konferencije BiH vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić, predsjedniku Slovenske biskupske konferencije biskup Novoga Mesta mons. Andrej Saje, izaslanik Talijanske biskupske konferencije nadbiskup Oristana u miru mons. Ignazie Sanni, srijemski biskup mons. Fabijan Svalina, mons. Ferenc Fazekas, subotički biskup te kotorski biskup mons. Mladen Vukšić.

Dražen KutlešaPapa Lav Xiv.MolitvaHrvatska Biskupska Konferencija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
