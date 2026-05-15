Sezona hvaljena od magazina 'Time': Zašto je australska sezona 'Izdajnika' šokirala svijet

Mješavina zvijezda i 'običnih smrtnika'

Za razliku od prve sezone, producenti su uveli sedam poznatih lica, poput zvijezde 'Survivora' Lukea Tokija i glumca Gytona Grantleyja, suprotstavivši ih trinaestorici 'običnih' Australaca. Ovaj potez stvorio je zanimljivu dinamiku. Dok su neki ušli s reputacijom, drugi su imali prednost anonimnosti. No, kako je kasnije otkrila jedna od ključnih igračica, sumnjalo se da su neki slavni natjecatelji imali drugačije motive, poput promocije na društvenim mrežama, umjesto da su se fokusirali na pobjedu.

Foto: TMDB

Igra laži i propuštenih prilika

Sezona se pokazala kao majstorska klasa manipulacije, ponajviše od strane Izdajnika. Vjerni (Faithfuls) su se, prema riječima nekih sudionika, često mučili s prepoznavanjem pravih krivaca, dok su vješti manipulatori s lakoćom preusmjeravali sumnju na nevine. Ova sezona, koju je magazin Time pohvalio zbog strateške igre, postala je frustrirajuće iskustvo za one koji su pokušavali igrati logično, ali su se sudarali sa zidom loših procjena većine.

Foto: TMDB

Neviđeni rasplet: Finalna odluka koja je sve promijenila

Finale je donijelo presedan za cijelu franšizu. Do samog kraja stigla je mala grupa natjecatelja, a sudbina nagradnog fonda od 208.000 dolara ovisila je o njihovoj posljednjoj odluci. Pravila su nalagala konačni test povjerenja, poznat kao 'dilema izdajnika', gdje su finalisti morali tajno glasati hoće li međusobno podijeliti novac ili ga pokušati ukrasti samo za sebe. Napetost je dosegnula vrhunac, a ishod je bio toliko šokantan da ga nitko nije mogao predvidjeti, ostavljajući gledatelje bez teksta.

Foto: TMDB

Druga sezona australskih 'Traitorsa' možda nije srušila rekorde gledanosti, ali je zbog brutalnog i nepredvidivog kraja postala pravi kultni klasik među obožavateljima diljem svijeta. To je priča o tome kako u igri punoj laži povjerenje postaje najskuplja valuta, a konačni ishod može biti gorak za sve uključene. Od danas je ova sezona dostupna na platformi Voyo.