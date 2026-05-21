Papi Lavu doletio 'hot dog': Pokušao ga je uhvatiti i nasmijao ljude

Papa Lav ponovno je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog svojih gastronomskih preferencija. Tijekom audijencije u Vatikanu, prvi američki papa otkrio je koje dodatke najviše voli na hot dogu.

Sedamdesetogodišnji poglavar Katoličke crkve, kardinal Robert Prevost, već je ranije stekao reputaciju ljubitelja američkih klasika. Njegova omiljena pizza iz Chicaga navodno mu je više puta dostavljana čak i na suhom ledu, piše Daily Mail.

U opuštenom razgovoru s okupljenim vjernicima, jedan mu je hodočasnik poručio: „Budući da ste iz Chicaga, pojeli ste više hot dogova nego bilo koji papa u povijesti.” Papa je kroz smijeh najprije odgovorio: „Samo sa senfom”, no potom se brzo ispravio i dodao: „Senf i kečap.”

Njegova spontana reakcija izazvala je oduševljenje među okupljenima. U jednom trenutku jedan je vjernik prema papi bacio plišanu igračku u obliku hot doga, a papa Lav pokušao ju je uhvatiti, što je dodatno nasmijalo publiku.

Pizza za Papu

Ljubav pape Lava prema hrani iz rodnog Chicaga nije novost. Prošlog ljeta, tijekom prolaska trgom Svetog Petra u Rimu, uručen mu je pizza paket iz poznatog lanca Aurelio's Pizza. Pizza je stigla zahvaljujući 22-godišnjoj Madeline Daley iz Cincinnatija, koja je kasnije izjavila za NBC da se papi „lice potpuno ozarilo” kada je ugledao omiljeno jelo.

Osim zbog hrane, papa Lav posljednjih mjeseci privlači pažnju i svojim modnim odabirom. Ranije ove godine društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima nosi bijele Nike tenisice uz tradicionalne papinske halje.

Tenisice s prepoznatljivim logotipom pojavile su se u najavi dokumentarca o njegovu životu, a mnogi korisnici društvenih mreža odmah su reagirali humorističnim komentarima.

„Najcool papa ikad”, napisao je jedan korisnik na platformi X.