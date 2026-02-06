Mimohod Hrvata na ZOI-ju: Naše najveće zvijezde propustile otvaranje, evo zašto

Hrvatska je i na San Siru i u Cortini dobila veliki pljesak kad se pojavila u svečanoj paradi - mimohodu sportaša na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. Zastavu u Milanu na kultnom San Siru, u petak navečer, nosila je 27-godišnja brzoklizačica Valentina Aščić, dok je u Cortini ta čast pripala 20-godišnjem biatloncu Matiji Legoviću. Valentini će ovo biti drugi nastup na ZOI-ju. Matiji će biti prvi. Od natjecatelja, uz Valentinu će biti prijateljica i kolegica iz brzoklizačke reprezentacije Katarina Burić, a s Matijom su koračali dvoje članova biatlonske ekipe, Krešimir Crnković i Anika Kožica.

Članovi hrvatske reprezentacije u skijaškom trčanju, Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender, sudjelovali su na svečanosti u Predazzu, mjestu u kojem će se održavati natjecanja u skijaškim skokovima, dok u Livigniju neće biti hrvatskih sportaša. Tamo su mogli biti članovi muške alpske skijaške reprezentacije, ali zbog kasnijeg termina održavanja natjecanja u kojima sudjeluju (14. i 16. veljače), oni još nisu stigli u Bormio. Isti je slučaj i sa skijašicama, koje će se natjecati u Cortini d’Ampezzo, 15. i 18. veljače. Dakle, Filipa Zubčića, Zrinke Ljutić i ostala muška i ženska skijaška hrvatska reprezentacija nije bila na svečanoj ceremoniji otvaranja 25. Zimskih olimpijskih igara u Italiji. Hrvatski skijaši i skijašice još se nalaze u pripremnim bazama.