FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEČERA ZA 5 /

Lučano priprema morski meni u 'Večeri za 5': 'Bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo'

Lučano priprema morski meni u 'Večeri za 5': 'Bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo'
×
Foto: Rtl

Prvi dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' u Rijeci će kuhati umirovljenik Lučano Grbac

9.3.2026.
11:59
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prvi dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' u Rijeci će kuhati umirovljenik Lučano Grbac. Po struci ugostitelj, proputovao je mnoge države dok prije dvije godine nije otišao u mirovinu. Sad uživa u miru i druženju s djecom i unucima.

Lučano priprema morski meni u 'Večeri za 5': 'Bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo'
Foto: Rtl

„Zdravlje mi je najvažnije, meni, mojoj djeci i najužoj obitelji - da se posjećujemo, da uživamo zajedno“, kaže Lučano i dodaje: „Ja sam dosta aktivan, ali kad odmaram onda volim odmarati uz neku dobru knjigu. Uglavnom čitam trilere, špijunske krimiće, takve knjige me zanimaju.“

Lučano ne skriva da uživa u dobroj hrani i piću, kao i druženju s obitelji i prijateljima. „Ja ću pokušati napraviti dobru atmosferu, ali ja ne znam tko su mi gosti, možda su sramežljivi možda su uštogljeni, ima i takvih“, komentira današnji domaćin, a na pitanje što će s nagradom ako pobijedi ima spreman odgovor: „Ako pobijedim te pare ću slomit sa svojim društvo, da ću staviti u banku ne dolazi u obzir, pare su tu da se troše!“

Lučano priprema morski meni u 'Večeri za 5': 'Bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo'
Foto: Rtl

Svojim gostima Lučano će pripremiti predjelo naziva 'Kvarnerska rapsodija', glavno jelo 'Bodulski tanac' te desert 'Slatko od babe i deda'. Za jelovnik koji je odabrao kaže: „S obzirom na to da smo na moru, na Kvarneru, pripremam meni od kvarnerskih morskih plodova. Mi ovdje imamo jako finu ribu, muzgavce i škampe i bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo.“

Lučano priprema morski meni u 'Večeri za 5': 'Bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo'
Foto: Rtl

Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Temperature mora iznad prosjeka, prvi kupači okušali sreću: 'Htio sam još u prošlom mjesecu' 

VeČera Za 5Večera Za 5RtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx