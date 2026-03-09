Karlo iznenadio sve: Dao joj zlatni ključ i pozvao je da s njim provede noć u vili

Napetost u vili reality showa 'Gospodin Savršeni' sve je veća, a jedan romantičan spoj donio je trenutak koji bi mogao promijeniti odnose među kandidatkinjama. Karlo je provodio vrijeme s obje, dok je napetost rasla jer su obje kandidatkinje znale da će uskoro morati donijeti važnu odluku.

Na kraju večeri Karlo je izvadio ružu i uručio je jednoj od djevojaka. Nakon toga ju je zamolio da ih nakratko ostavi same, što je odmah dalo naslutiti da slijedi još jedno iznenađenje.

Foto: voyo

Kada su ostali nasamo, otkrio joj je da ruža nije jedina stvar koju je pripremio. Rekao joj je kako smatra da zaslužuje nešto mnogo više te joj je uručio zlatni ključ svoje vile – simbol koji znači privatno vrijeme daleko od kamera.

Djevojka nije skrivala iznenađenje. Priznala je kako takav rasplet uopće nije očekivala te da je mislila da će ključ dobiti neka kandidatkinja s kojom Karlo još nije imao priliku bolje se upoznati. Umjesto toga, ključ je završio u njezinim rukama, što ju je, kako kaže, učinilo presretnom.

Karlo je svoju odluku objasnio riječima koje pokazuju koliko cijeni njezinu iskrenost i strpljenje. Istaknuo je kako je puno toga prošla, kako je bila iskrena prema njemu i kako vjeruje u njezine namjere, zbog čega nije imao dvojbe oko toga kome želi dati ključ.

Nove epizode showa 'Gospodin Savršeni' gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo 7 dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL.