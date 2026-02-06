FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TO ĆE NAS DODATNO ZBLIŽITI' /

Dvije zemlje otvorile konzulte na Grenlandu

Dvije zemlje otvorile konzulte na Grenlandu
×
Foto: Jonathan Nackstrand/afp/profimedia

imenovanje nije bilo zamišljeno kao 'signal' američkoj administraciji, već kao poruka prijateljstva Grenlandu

6.2.2026.
23:16
danas.hr
Jonathan Nackstrand/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Francuska i Kanada otvorile su u petak konzulate u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku.

Znak je to podrške saveznici u NATO-u, Danskoj, usred obnovljenih zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trumpa za pripajanjem arktičkog teritorija, piše CNN.

Ipak, generalni konzul Francuske u Nuuku, Jean-Noel Poirier, rekao je da njegovo imenovanje nije bilo zamišljeno kao "signal" američkoj administraciji, već kao poruka prijateljstva Grenlandu i Danskoj.

"To je također pitanje solidarnosti. Baš kao kad vam trebaju prijatelji, samo se okrenete i vidite tko je tamo. A mi smo tamo kao Francuzi... Nismo protiv, već smo s“, rekao je Poirier novinarima u Nuuku.

Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i kanadska generalna guvernerka Mary Simon stigle su u Nuuk ranije u petak kako bi službeno otvorile konzulat svoje zemlje podizanjem zastave.

"Kanada i Grenland dijele najdužu pomorsku granicu na svijetu, kao i stoljetne veze preko Arktika", navodi se u objavi na X-u u organizaciji Global Affairs Canada. "Novi kanadski konzulat u Nuuku na Grenlandu dodatno će nas zbližiti, jačajući partnerstva Kanade s Grenlandom i Kraljevinom Danskom."

Kanada je prvi put najavila planove za otvaranje grenlandskog konzulata još u prosincu 2024. kao dio svoje arktičke vanjske politike, dok je francuski konzulat najavio francuski predsjednik Emmanuel Macron u lipnju prošle godine.

Otvaranje diplomatskih ispostava slijedi nakon što je Trump obnovio svoju ponudu za aneksiju Grenlanda kako bi osigurao sigurnost SAD-a.

POGLEDAJTE VIDEO Krah ljubavi Europe i SAD-a? Ovo je potez s kojim je Trump možda i trajno narušio odnose

GrenlandKonzulatFrancuskaKanada
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx