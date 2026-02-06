Dvije zemlje otvorile konzulte na Grenlandu

Francuska i Kanada otvorile su u petak konzulate u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku.

Znak je to podrške saveznici u NATO-u, Danskoj, usred obnovljenih zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trumpa za pripajanjem arktičkog teritorija, piše CNN.

Ipak, generalni konzul Francuske u Nuuku, Jean-Noel Poirier, rekao je da njegovo imenovanje nije bilo zamišljeno kao "signal" američkoj administraciji, već kao poruka prijateljstva Grenlandu i Danskoj.

"To je također pitanje solidarnosti. Baš kao kad vam trebaju prijatelji, samo se okrenete i vidite tko je tamo. A mi smo tamo kao Francuzi... Nismo protiv, već smo s“, rekao je Poirier novinarima u Nuuku.

Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i kanadska generalna guvernerka Mary Simon stigle su u Nuuk ranije u petak kako bi službeno otvorile konzulat svoje zemlje podizanjem zastave.

"Kanada i Grenland dijele najdužu pomorsku granicu na svijetu, kao i stoljetne veze preko Arktika", navodi se u objavi na X-u u organizaciji Global Affairs Canada. "Novi kanadski konzulat u Nuuku na Grenlandu dodatno će nas zbližiti, jačajući partnerstva Kanade s Grenlandom i Kraljevinom Danskom."

Kanada je prvi put najavila planove za otvaranje grenlandskog konzulata još u prosincu 2024. kao dio svoje arktičke vanjske politike, dok je francuski konzulat najavio francuski predsjednik Emmanuel Macron u lipnju prošle godine.

Otvaranje diplomatskih ispostava slijedi nakon što je Trump obnovio svoju ponudu za aneksiju Grenlanda kako bi osigurao sigurnost SAD-a.

