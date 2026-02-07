Mladi as povukao potez koji je presudio: Hrvatska zakazala veliki okršaj na jesen

Hrvatska muška teniska reprezentacija uspješno je odradila prvu stepenicu na putu prema Svjetskoj skupini Davis Cupa. Pred domaćom publikom u Varaždinu svladani su Danci rezultatom 3:1, a ključni trenutak dvoboja stigao je u meču prvih igrača.

Dino Prižmić još jednom je pokazao zašto ga mnogi vide kao budućeg nositelja hrvatskog tenisa. U iscrpljujućem dvoboju protiv Elmera Mollera slavio je u dva neizvjesna tie-breaka (7:6, 7:6) i time donio presudni bod reprezentaciji. Meč je trajao više od dva sata, a mladi Splićanin morao je pokazati i mentalnu čvrstoću – u drugom setu imao je priliku ranije zaključiti susret, no propustio je meč-loptu i gem na vlastiti servis, prije nego što je ipak mirno odradio završnicu.

Važan doprinos pobjedi dali su i Nikola Mektić te Mate Pavić, koji su u igri parova opravdali status favorita. Iskusni dvojac svladao je danske kombinacije Ingildsen – Overbeck u dva seta i postavio temelje za ukupni trijumf.

Hrvatsku sada čeka puno veći izazov. U rujnu će se u drugom kolu kvalifikacija sučeliti s Njemačkom, što će biti novi test za ovu generaciju, ali i prilika za još jedan iskorak na velikoj sceni.

