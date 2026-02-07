Mladi as povukao potez koji je presudio: Hrvatska zakazala veliki okršaj na jesen
Dino Prižmić još jednom je pokazao zašto ga mnogi vide kao budućeg nositelja hrvatskog tenisa
Hrvatska muška teniska reprezentacija uspješno je odradila prvu stepenicu na putu prema Svjetskoj skupini Davis Cupa. Pred domaćom publikom u Varaždinu svladani su Danci rezultatom 3:1, a ključni trenutak dvoboja stigao je u meču prvih igrača.
Dino Prižmić još jednom je pokazao zašto ga mnogi vide kao budućeg nositelja hrvatskog tenisa. U iscrpljujućem dvoboju protiv Elmera Mollera slavio je u dva neizvjesna tie-breaka (7:6, 7:6) i time donio presudni bod reprezentaciji. Meč je trajao više od dva sata, a mladi Splićanin morao je pokazati i mentalnu čvrstoću – u drugom setu imao je priliku ranije zaključiti susret, no propustio je meč-loptu i gem na vlastiti servis, prije nego što je ipak mirno odradio završnicu.
Važan doprinos pobjedi dali su i Nikola Mektić te Mate Pavić, koji su u igri parova opravdali status favorita. Iskusni dvojac svladao je danske kombinacije Ingildsen – Overbeck u dva seta i postavio temelje za ukupni trijumf.
Hrvatsku sada čeka puno veći izazov. U rujnu će se u drugom kolu kvalifikacija sučeliti s Njemačkom, što će biti novi test za ovu generaciju, ali i prilika za još jedan iskorak na velikoj sceni.
POGLEDAJTE VIDEO: Rapsodija u Stožicama! Pred kraj poluvremena okrećemo Francuze u povijesnoj utakmici