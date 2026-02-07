Futsal Vatreni su ispisali povijest: 'Ovo je čudo, voljeli bismo doček'

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Euru. Ove scene iz Ljubljane jasno pokazuju koliko vrijedi ova bronca.

"Ovo je čudo što smo doživjeli. Znači da nam je netko rekao prije da će futsal doživjeti ovo što su nam priredili naši navijači, mislim nevjerojatno. Osvojiti brončanu medalju...", kazao je oduševljeni izbornik Marinko Mavrović nakon utakmice našoj Kristini Livaja.

Nakon nesretnog poraza od Španjolske u polufinalu, Hrvatska se uspjela rekuperirati i osvojiti treće mjesto. No na otvaranju stvari nisu izgledale dobro. Francuska je preko Menendeza povela poslije tek nešto više od 3 minute. Hrvatskoj je trebalo neko vrijeme da se probudi, a u 13. minuti za 1-1 pogađa Antonio Sekulić.

U posljednjim minutama prvog dijela ponovno je u akciji bio Sekulić koji upućuje asistenciju za Josipa Jurlinu, a njegov udarac pronalazi put do mreže 2-1.

Odmah na otvaranju drugog poluvremena odlazimo i na 2 pogotka prednosti nakon što se udarac kapetana Franca Jelovčića od vratara Lokoke sretno odbio u gol. No Francuzi samo minutu kasnije smanjuju na 3-2. Poslije udarca iz kuta precizan je bio Guirio.

Potom u 30. minuti Niko Vukmir sjajnom pronalazi Jakova Hrstića i Hrvatska odlazi na 4-2. No vrlo brzo Francuzi se vraćaju na -1 jer za 4-3 ponovno je pogodio je Guirio. Ali samo 4 minute kasnije, Luka Perić zabija za 5-3 i činilo se kako Hrvatska ima sve u svojim rukama.

No nismo uspjeli izdržati. Francuska je krenula u juriš bez vratara, a 2 i pol minute prije kraja Guirio postiže svoj treći pogodak na susretu. A onda je u dramatičnoj završnici Hrvatska odolijevala francuskim napadima sve do 7 sekundi prije kraja kada Mahudin postiže izjednačujući pogodak i baca hrvatske reprezentativce u očaj.

No čak i nakon takvog šoka, izabranici Marinka Mavrovića uspjeli su skupiti. Uslijedila je lutrija kaznenih, a u prvih 10 pokušaja svi izvođači s obje strane bili su precizni. Onda je u dodatnoj seriji pogodio Jurlina, a vrata je prebacio Toure i nastalo je ogromno veselje.

Do sad najveći uspjeh hrvatskog futsala bilo je četvrto mjesto s Eura prije 14 godina, no sad smo otišli korak dalje. A u ovoj završnici u Ljubljani, igrači su imali golemu podršku. I danas je ovom senzacionalnom uspjehu uživo svjedočilo više od 3 tisuće navijača. A mnogi smatraju kako je futsalska reprezentacija, kao i rukometna, zaslužila doček.

Ovaj veličanstveni uspjeh samo je kulminacija sve veće popularizacije hrvatskog futsala. Domaće prvenstvo sve je kvalitetnije, a niti ovakva atmosfera u Ljubljani nije slučajna. Dok se u ovim trenucima za zlato bore Portugal i Španjolska, danas su se ispisale povijesne stranice hrvatskog sporta.