KRALJEVI SU /

Pogledajte ludnicu u svlačionici nakon bronce: 'Ovdje nitko nije normalan'

Pogledajte ludnicu u svlačionici nakon bronce: 'Ovdje nitko nije normalan'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Slavlje se nastavilo u svlačionici, a djelić toga je i HNS podijelio na svojim društvenim mrežama

7.2.2026.
20:01
Dominik Franculić
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

Slavlje se nastavilo u svlačionici, a djelić toga je i HNS podijelio na svojim društvenim mrežama. "Ovdje nitko nije normalan", odzvanjalo je svlačionicom u Stožicama.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Emocije na rubu pucanja: Vatreni rasplamsali Stožice i srca navijača nakon povijesne drame

Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
