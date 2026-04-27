sprema se spektakl /

'Pantera' stiže u Beograd: FNC potvrdio dugo iščekivani okršaj između Hrvata i Srbina

'Pantera' stiže u Beograd: FNC potvrdio dugo iščekivani okršaj između Hrvata i Srbina
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Dvojac koji je već poznat publici FNC organizacije ulazi u svoj šesti nastup pod njezinim okriljem

27.4.2026.
20:08
Sportski.net
Velika regionalna MMA scena dobiva još jedan okršaj koji se dugo najavljivao i konačno je službeno potvrđen. FNC 31, koji će se 30. svibnja održati u Beogradu, donosi borbu koja već ima svoju priču, tenziju i neriješene račune.

U glavnoj priči večeri naći će se dvoboj između Stanislava 'Pantere' Krofaka (10-8) i Aleksandra Jankovića (16-14, 1 NC). Dvojac koji je već poznat publici FNC organizacije ulazi u svoj šesti nastup pod njezinim okriljem, a ovaj put ulog je znatno veći od samog rezultata.

Njihov put prema ovom meču počeo je ranije, kada je Krofak na FNC 23 priredbi u Beogradu impresivno nokautirao Dušana Džakića već u prvoj rundi. Tada je u kavez ušao i Janković, jasno ga prozvavši i signalizirajući da želi upravo njega kao sljedećeg protivnika. 

Sada, mjesecima kasnije, ta priča dobiva nastavak upravo na istom mjestu, u Beogradu, pred publikom koja dobro poznaje MMA i atmosferu koju ovakvi mečevi donose. Krofak, borac iz Zagreba, prihvatio je izazov i ponovno ulazi u gostujući kavez, dok Janković traži potvrdu svojih ambicija pred domaćom publikom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
