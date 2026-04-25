FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROTIVNIK BUGARIN /

Spahović se vraća u kavez: 'The Beast' napada u Beogradu

Spahović se vraća u kavez: 'The Beast' napada u Beogradu
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Spahović i dalje ima veliku bazu obožavatelja koji su s oduševljenjem dočekali vijest o novoj borbi

25.4.2026.
22:28
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), službeno je potvrdila novi nastup bosanskohercegovačkog borca Tome Spahovića. "The Beast" će se vratiti u kavez 30. svibnja na velikom događaju FNC 31 u Beogradskoj areni, a protivnik će mu biti Bugarin Valeri Atanasov

Moć protiv ambicije u Beogradskoj areni

Prema objavi na službenom Instagram profilu FNC-a, Tomo "The Beast" Spahović (11-8) vraća se u Beograd nakon, kako navode, "spektakularnog nokauta u Areni Zagreb", čime je pokazao da je spreman za nove izazove. S druge strane kaveza stajat će Valeri Atanasov (3-1), kojeg opisuju kao "opasnog i gladnog" borca koji se vraća s namjerom da se dokaže nakon svog debija u FNC-u.

Ovaj meč u poluteškoj kategoriji dio je impresivnog programa FNC 31, četvrtog događaja koji promocija organizira u glavnom gradu Srbije. Događaj će predvoditi borba za titulu u srednjoj kategoriji između Aleksandra "Jokera" Ilića i prvaka Đanija Barbira. Osim toga, publika će imati priliku gledati obranu naslova u velter kategoriji Kamila Kraske protiv veterana Ivice "Terrora" Truščeka, kao i okršaj teškaša između Darka "Hammer" Stošića i bivšeg UFC borca Grega Hardyja. U tako snažnoj konkurenciji, meč Spahovića i Atanasova najavljen je kao borba na visokoj razini koja bi pobjednika mogla gurnuti prema vrhu divizije.

'Tomo ljudino'

Spahović i dalje ima veliku bazu obožavatelja koji su s oduševljenjem dočekali vijest o novoj borbi. Poruke podrške poput "Idemooo Tomo" i predviđanja uvjerljive pobjede ispunile su ostatak prostora za komentare. "Još jedan nokaut u najavi", napisao je jedan fan, dok je drugi slikovito dodao: "Ubit će ga Tomo k'o mraz papriku". Zanimljivo je bilo vidjeti i poruke dobrodošlice iz Srbije, gdje jedan korisnik poručuje: "Tomo ljudino, čekamo te raširenih ruku u Srbiji".

Ostaje za vidjeti hoće li Valeri Atanasov opravdati povjerenje FNC-a i demantirati kritičare ili će Tomo Spahović upisati još jednu pobjedu prekidom. Odgovor ćemo dobiti krajem svibnja u Beogradu.

Fnc 31BeogradTomislav Spahović

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
