Spahović se vraća u kavez: 'The Beast' napada u Beogradu

Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), službeno je potvrdila novi nastup bosanskohercegovačkog borca Tome Spahovića. "The Beast" će se vratiti u kavez 30. svibnja na velikom događaju FNC 31 u Beogradskoj areni, a protivnik će mu biti Bugarin Valeri Atanasov.

Moć protiv ambicije u Beogradskoj areni

Prema objavi na službenom Instagram profilu FNC-a, Tomo "The Beast" Spahović (11-8) vraća se u Beograd nakon, kako navode, "spektakularnog nokauta u Areni Zagreb", čime je pokazao da je spreman za nove izazove. S druge strane kaveza stajat će Valeri Atanasov (3-1), kojeg opisuju kao "opasnog i gladnog" borca koji se vraća s namjerom da se dokaže nakon svog debija u FNC-u.

FNC gledajte na platformi Voyo!

Ovaj meč u poluteškoj kategoriji dio je impresivnog programa FNC 31, četvrtog događaja koji promocija organizira u glavnom gradu Srbije. Događaj će predvoditi borba za titulu u srednjoj kategoriji između Aleksandra "Jokera" Ilića i prvaka Đanija Barbira. Osim toga, publika će imati priliku gledati obranu naslova u velter kategoriji Kamila Kraske protiv veterana Ivice "Terrora" Truščeka, kao i okršaj teškaša između Darka "Hammer" Stošića i bivšeg UFC borca Grega Hardyja. U tako snažnoj konkurenciji, meč Spahovića i Atanasova najavljen je kao borba na visokoj razini koja bi pobjednika mogla gurnuti prema vrhu divizije.

'Tomo ljudino'

Spahović i dalje ima veliku bazu obožavatelja koji su s oduševljenjem dočekali vijest o novoj borbi. Poruke podrške poput "Idemooo Tomo" i predviđanja uvjerljive pobjede ispunile su ostatak prostora za komentare. "Još jedan nokaut u najavi", napisao je jedan fan, dok je drugi slikovito dodao: "Ubit će ga Tomo k'o mraz papriku". Zanimljivo je bilo vidjeti i poruke dobrodošlice iz Srbije, gdje jedan korisnik poručuje: "Tomo ljudino, čekamo te raširenih ruku u Srbiji".

Ostaje za vidjeti hoće li Valeri Atanasov opravdati povjerenje FNC-a i demantirati kritičare ili će Tomo Spahović upisati još jednu pobjedu prekidom. Odgovor ćemo dobiti krajem svibnja u Beogradu.

POGLEDAJTE VIDEO: Spahović za Net.hr otkrio kome je posvetio novu frizuru: 'On mi je uzor, a malo i sličimo'