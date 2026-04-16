FNC-ova zvijer brutalno odgovorila srpskom influenceru: 'Pa nismo mi k**ve'

Bosanskohercegovački MMA borac Tomislav Spahović serijom storyja na svom Instagram profilu brutalno je odgovorio srpskom influenceru Baki Prasetu, pravim imenom Bogdan Ilić.

Jedan od najpoznatijih influencera na ovim prostorima nedavno je osnovao svoju borilačku organizaciju, a izjavio je kako može "pokupiti sve borce iz FNC-a i platiti ih više. FNC to zna i zato im je frka". BH Zvijer odlučila je odgovoriti Baki Prasetu.

"Nisu druže svi tamo bez para, ponosa i časti pa da im je stalo do novca i da ih se može 'pokupiti'. Malo ponižavajuće je to, kao da su ku**e", počeo je Tomo na svom Instagramu. "Nema tih para kojim bi mene mogao platiti. Sad može tvoj odgovor biti tipa 'nisi mi zanimljiv da tebe platim', ali jesam borac FNC-a. Tebi svaka čast na tvom poslu, radiš dobar posao, imaš rezultate i samo naprijed. Nemam ništa protiv, ali nemoj govoriti u množini, mogu kupiti, pokupiti i slično", poručio je Spahović, a nije tu stao.

"Jedan od razloga za borbu je i novac, naravno, neće nitko dati džaba zdravlje. Skup je sport, treba se zasluga naplatiti i sve organizacije trebaju to cijeniti. Borci su krivi što pristaju da se bore za kikiriki. Meni smeta kad kaže 'mogu pokupiti sve iz FNC-a, platit ću više i sve ću uzeti, kao da su borci ku**e, pa da ih platiš i preuzmeš. To je jako ružno."

Spahovića ponovno gledamo u Beogradu

"Cijeli život borim se na sceni i dođe influencer i kaže tipa mogu vas sve kupiti. Ima nešto što je iznad novca, barem kod mene - kodeks, čast, obraz, ponos. To kupiti i platiti ne može nitko. Nisu svi bez novca u FNC-u. Opet kažem, dečko radi svoj posao i svaka čast, neka gazi naprijed, ali treba znati da ne može sve kupiti novcem i da ima momaka kojima tu priču ne može pričati", zaključio je Spahović.

Spahović je 36-godišnji poluteškaš koji ima profesionalni skor 11-8, a u FNC-u je na 3-2. Posljednja borba bila mu je u Zagrebu na FNC 24 kada je pobijedio Kudresovasa, a sljedeća će mu borba biti u Beogradu na FNC 31 30. svibnja, a ime protivnika još nije poznato.

