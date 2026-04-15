FNC objavio veliku vijest! Znači li ovo da imamo main event za Beograd?

FNC je objavio veliko pojačanje, odnosno produžetak suradnje. Riječ je o Aleksandru Jokeru Iliću koji je prije nekoliko dana objavio kako nije postigao dogovor s FNC-om, ali to se promijenilo i Joker službeno ostaje u FNC.

Aleksandar Ilić u nizu je od tri pobjede unazad godinu dana. Pobijedio je Flavija Pinu de Sousu, Marija Žgelu, a u zadnjoj borbi je pobijedio Mirana Fabjana u revanšu. Sve te tri pobjede ostvario je nokautom, a ukupno su te tri borbe trajale svega dvije i pol minute.

Iliću je očito upalila taktika za novi ugovor jer je prije dva dana objavio kako nije postigao dogovor s Forgačem i ponudio se Baki Prasetu, YouTuberu koji je pokrenuo svoju borilačku organizaciju. Ovaj potpis legendarnog Jokera vjerojatno znači kako ćemo u Beogradu na FNC 31 gledati njega i Đanija Barbira.

