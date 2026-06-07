Rušenje Vjesnika zapelo u najkritičnijoj fazi: Počinje li tjedan s problemima u prometu?

Problemi u prometu sutra bi mogli čekati i Zagrepčane zbog rušenja Vjesnikova nebodera koje je zapalo u probleme. Pokvario se bager koji uklanja sjeverni dio Vjesnika. Zamjenski dio šleperom mora stići iz Nizozemske.

Radnici na terenu, ali radova nema. Uklanjanje Vjesnika privremeno je stalo jer pokvario se bager koji je rukom dugom 52 metra trebao srušiti sjeverni dio zgrade.

"Svaki dan izgleda sve tužnije i tužnije, ali ovaj kut specifično baš je malo za stati i gledati jer baš izgleda ko da se sprema za pasti", kaže Ante iz Zagreba. Na pitanje, je li zbog toga zabrinut, odgovara: "Mislim, ne može se prolaziti blizu tog djela pa nisam nešto posebno zabrinut."

Zabrinuti su vjerojatno izvođači, inženjeri, projektanti koji su se maloprije na gradilištu hitno sastali. Kako doznajemo, bager je s radom prestao oko 10 ujutro. Pokvario mu se centralni dio, a s obzirom da je riječ o specijaliziranom stroju i da drugog trenutačno nema, nabavit mu se mora zamjenski dio koji će se šleperom dostaviti iz Nizozemske. Kada će točno stići, još se ne zna.

Problemi na gradilištu iznenadili su i dvojicu studenata koji od požara Vjesnika lani u studenom ovdje dolaze svakodnevno kako bi snimili dokumentarac.

"Ovako nešto nismo očekivali, oboje nas je iznenadilo jer smo očekivali danas velike radove, bili smo u potpunosti izbezumljeni kada smo primijetili da radova nema uopće", kaže Jakov Čerti, student multimedijalne produkcije.

Njegov kolega Karlo Bartolović Herceg dodaje: "Činilo mi se da nije istina jer tko bi rekao da takav bitan stroj na ovako velikom gradilištu se pokvario, ali nadam se da će što prije riješiti to. Koliko sam uočio, ekipa koja je vlasnik tog stroja je ovdje također tako da vjerujem da će to što prije riješiti."

Prema planu, bagerom se do kraja dana riješiti trebao sjeverni dio zgrade. Prije problema sa strojem, Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo nam je rekao: "Plan je sjeverni dio do pola srušiti da bi ta visina i težina bila puno manja i pristojnija s obzirom na blizinu Slavonske da bi se ona istim tehnologijama, drugim strojevima i dalje razgrađivala do samih temelja. Konstrukcija u sadašnjem stanju je jako opasna, unutra nema i ne bi smjelo biti nikoga od radnika."

Nikoga ne smije biti ni na podvožnjaku na Slavonskoj aveniji koji je radi predostrožnosti za promet zatvoren od četvrtka ujutro.

"Ovo što se trenutno događa je za vanjski okoliš možda najkritičnija faza budući da se radi o drobljenju i rezanju betona i komadići betona lete okolo i zato je bila ovaj vikend zatvorena Slavonska avenija", dodaje Uroš.

Plan je bio da se otvori večeras od 20 sati, no s obzirom na nepredviđeni kvar bagera - pitanje je hoće li se to zaista dogoditi.