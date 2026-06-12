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TRUMP NEGODUJE /

Bliži se kraj rata na Bliskom istoku? Procurili detalji o konačnom tekstu sporazuma

Bliži se kraj rata na Bliskom istoku? Procurili detalji o konačnom tekstu sporazuma
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Foto: KAWNAT HAJU/AFP/Profimedia

Pakistan, koji već tjednima nastoji posredovati u postizanju dogovora, rekao je da je postignut konačni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana

12.6.2026.
21:09
Hina
KAWNAT HAJU/AFP/Profimedia
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Sjedinjene Države i Iran u petak su signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke vlade rekao je da je utvrđen ​​tekst koji se sviđa objema stranama.

Iranske vlasti sastale su se kako bi raspravljale o memorandumu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

Pakistan, koji već tjednima nastoji posredovati u postizanju dogovora, rekao je da je postignut konačni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana.

"Pakistan sada blisko surađuje s objema stranama kako bi finalizirao korake koji slijede", objavio je Shehbaz Sharif na X-u.

Sporazum ide u prilog Iranu

Prema uvjetima predloženog memoranduma o razumijevanju koji su dospjeli u javnost, a koje su u petak iznijeli zapadni, pakistanski i iranski izvori, sporazum bi išao u prilog Iranu, zbog čega je negodovao američki predsjednik Donald Trump koji je ta izvješća odbacio kao netočna.

Uz razlike u pojedinostima, sva su izvješća upućivala na to da bi Teheran mogao dobiti velik dio onoga što je dosad zahtijevao, dok se čini da Trump nije ostvario gotovo ništa više od ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, koji je Iran zatvorio nakon što su Sjedinjene Države i Izrael u veljači pokrenuli napade.

Međutim, visoki dužnosnik američke vlade rekao je da se sporazum odnosi na otvaranje tjesnaca, ali i na iransko rješavanje obogaćenog nuklearnog materijala.

Dužnosnik je rekao da će Iranu biti znatno ublažene sankcije ovisno o tome koliko bude poštivao sporazum.

SadIranMirovni SporazumBliski Istok
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