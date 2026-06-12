Europska unija se širi? Crna Gora nikad bliže, Ukrajina i Moldavija otvaraju pregovore

Ukrajina i Moldavija otvorit će u ponedjeljak u Luxembourgu pregovore u prvom pregovaračkom klasteru koji se odnosi na temeljna prava i pravosuđe, a Crna Gora će zatvoriti pregovore u dva poglavlja, objavio je u petak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

“Europska unija danas je napravila veliki korak naprijed. Sve države članice složile su se otvoriti prvi klaster pregovora o pristupanju s Ukrajinom i Moldavijom”, rekao je Costa.

Prvi pregovarački klaster obuhvaća pet poglavlja: poglavlje 5 Javne nabave, poglavlje 18 Statistika, poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24 Pravda, sloboda i sigurnost. Ta poglavlja su okosnica procesa pristupanja te se prva otvaraju i a zadnja zatvaraju.

Prvi klaster obuhvaća temeljne vrijednosti i načela na kojima je izgrađena EU, od vladavine prava do snažnih demokratskih institucija.

Pregovore s Ukrajinom blokirao Orban

Otvaranje pregovora s Ukrajinom dugo je blokirala bivša mađarska vlada Viktora Orbana koji je izgubio na izborima u travnju.

Također u ponedjeljak u Luxembourgu održat će se međuvladina konferencija o pristupanju s Crnom Gorom, na kojoj će ta zemlja zatvoriti pregovore u poglavlju 2 Sloboda kretanja radnika i 28 Zaštita potrošača i zdravlja.

Crna Gora je najdalje odmakla u pristupnom procesu i dosad je zatvorila 14 pregovaračkih poglavlja a do kraja godine namjerava zatvoriti sva preostala.