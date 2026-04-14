VRAĆA SE? /

Orban se oglasio na Facebooku prvi put nakon poraza, evo što je poručio

Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

14.4.2026.
10:42
Dunja Stanković
Uskoro bivši mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak navečer obratio se svojim pratiteljima putem videa na svom Facebooku nakon izbornog poraza koji je označio kraj njegove 16 godina duge vladavine u Mađarskoj. 

Zahvalio se biračima na podršci i poručio im da uvijek mogu računati na njegovu stranku Fidesz. 

"Otkriveno je da je više od 2,25 milijuna birača podržalo listu i kandidate Fidesz-KDNP na izborima. Nacionalna strana, naša politička zajednica, toliko je velika u Mađarskoj. Hvala svima koji nas podupiru. U 2014. ostvarili smo ogromnu izbornu pobjedu uz podršku istog broja birača. Jučer je to bilo dovoljno za pošten nastup i poraz", poručio je. 

Povijesni izbori u Mađarskoj su nakon 16 godina s vlasti uklonili Orbana, jednog od rijetkih saveznika Moskve u EU. Premoćno je pobijedila stranka Tisza Petera Magyara, koja će u parlamentu imati dvotrećinsku većinu s 138 zastupnika. 

"Fidesz je najkohezivnija politička zajednica u Mađarskoj. Desetljećima lojalno služimo mađarskom narodu i nastavit ćemo to činiti i u nadolazećim godinama. Naš je plan braniti postignuća nacionalne strane zajedno s našim biračima", dodao je Orban u videu. 

Obećao je da će se u nadolazećim tjednima reorganizirati, posjetiti svaku izbornu jedinicu, okupiti volontere, aktiviste, predstavnike i kandidate te održati nacionalnu sastanak kluba zastupnika 28. travnja, prenosi portal nepszava.hr. 

"Danas je počeo posao. Naprijed Mađarska, naprijed Mađari", zaključio je u videu. 

