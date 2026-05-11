FNC ima novi plan za tešku kategoriju: Evo koga želi upariti Dražen Forgač
Nakon još jednog uspješnog FNC spektakla, čelni čovjek organizacije FNC, Dražen Forgač, ponovno je otvorio vrata fanovima kroz popularni Instagram “Q&A”, koji je i ovoga puta iznjedrio zanimljive odgovore i potencijalne najave budućih mečeva.
Jedno od pitanja koje je privuklo najviše pažnje odnosilo se na mogući okršaj između Martina Batura i Tadeja Dajčmana, dvojice boraca koji se trenutno smatraju samim vrhom regionalne teške kategorije. No, Forgač je brzo dao do znanja da takav scenarij zasad nije u njegovim planovima.
Umjesto toga, objavom fotografije i kratkom porukom jasno je dao naslutiti da ima drugačiju viziju za Batura i njegov sljedeći izazov.
“Ovo je uparivanje koje želim u bližoj budućnosti”, poručio je Forgač putem Instagram Storyja.
Prema tom smjeru, Batura bi mogao čekati obračun s Ivanom Vitasovićem, bivšim prvakom i jednim od najdominantnijih teškaša koje je FNC dosad imao. S druge strane, Batur je tek nedavno oduševio publiku pobjedom nad Milenkom Stamatovićem, dosad neporaženim borcem.
Takav potencijalni duel nosi i sportsku i promotivnu težinu te bi bez problema mogao biti glavna borba jednog od nadolazećih evenata. Oba borca poznata su po agresivnom pristupu bez kalkulacija, što dodatno podiže interes fanova.
Teška kategorija u FNC-u tako ulazi u novu fazu uzbuđenja, a eventualni sudar Batura i Vitasovića mogao bi uvelike promijeniti poredak vrha divizije.
