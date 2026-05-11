BIO BI TO SPEKTAKL /

FNC ima novi plan za tešku kategoriju: Evo koga želi upariti Dražen Forgač

FNC ima novi plan za tešku kategoriju: Evo koga želi upariti Dražen Forgač
Foto: Screenshot Voyo

Takav potencijalni duel nosi i sportsku i promotivnu težinu te bi bez problema mogao biti glavna borba jednog od nadolazećih evenata

Nakon još jednog uspješnog FNC spektakla, čelni čovjek organizacije FNC, Dražen Forgač, ponovno je otvorio vrata fanovima kroz popularni Instagram “Q&A”, koji je i ovoga puta iznjedrio zanimljive odgovore i potencijalne najave budućih mečeva.

Jedno od pitanja koje je privuklo najviše pažnje odnosilo se na mogući okršaj između Martina Batura i Tadeja Dajčmana, dvojice boraca koji se trenutno smatraju samim vrhom regionalne teške kategorije. No, Forgač je brzo dao do znanja da takav scenarij zasad nije u njegovim planovima.

Umjesto toga, objavom fotografije i kratkom porukom jasno je dao naslutiti da ima drugačiju viziju za Batura i njegov sljedeći izazov.

“Ovo je uparivanje koje želim u bližoj budućnosti”, poručio je Forgač putem Instagram Storyja.

Prema tom smjeru, Batura bi mogao čekati obračun s Ivanom Vitasovićem, bivšim prvakom i jednim od najdominantnijih teškaša koje je FNC dosad imao. S druge strane, Batur je tek nedavno oduševio publiku pobjedom nad Milenkom Stamatovićem, dosad neporaženim borcem.

Takav potencijalni duel nosi i sportsku i promotivnu težinu te bi bez problema mogao biti glavna borba jednog od nadolazećih evenata. Oba borca poznata su po agresivnom pristupu bez kalkulacija, što dodatno podiže interes fanova.

Teška kategorija u FNC-u tako ulazi u novu fazu uzbuđenja, a eventualni sudar Batura i Vitasovića mogao bi uvelike promijeniti poredak vrha divizije.

