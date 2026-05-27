Skrivene opasnosti vrebaju u čaši: Neka 'zdrava' pića krivci su za povišeni kolesterol

Visok kolesterol može začepiti arterije masnim naslagama i tako omesti dotok krvi u srce, a za njegovo povišenje nije kriva samo hrana. Ova voštana tvar, koja se prirodno proizvodi u jetri, prisutna je i u našoj prehrani, no problem nastaje kada takozvani "loš" kolesterol (lipoproteini niske gustoće ili LDL) dosegne previsoke razine. Iako se često fokusiramo na masnu hranu, velik utjecaj na zdravlje srca i krvnih žila imaju i napitci, uključujući i one koje često smatramo zdravima.

Gazirana pića, energetski napitci i voćni sokovi s dodanim šećerom glavni su krivci za povišene razine kolesterola. Koncentrirani šećer u ovim proizvodima može značajno povećati rizik od nakupljanja nezdravih masnoća u tijelu. Iako su našem tijelu potrebni lipoproteini za zdrav razvoj, prekomjerna količina "lošeg" kolesterola može uzrokovati ozbiljne probleme ako se počne nakupljati u arterijama.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the American Heart Association pokazalo je da svakodnevna konzumacija zaslađenih pića značajno povećava rizik od razvoja abnormalnih razina kolesterola i triglicerida.

Osobe koje su pile barem jedan zaslađeni napitak dnevno imale su 98 posto veću vjerojatnost za razvoj niske razine HDL ("dobrog") kolesterola i 53 posto veću vjerojatnost za razvoj visokih triglicerida. Prekomjeran unos šećera prepoznat je kao ključan faktor u porastu stope dijabetesa tipa dva, pretilosti i visokog kolesterola, stanja koja mogu dovesti do smrtonosnih posljedica poput srčanog i moždanog udara, piše Daily Star.

Zamke 'zdravih' alternativa

Dok većina ljudi zna da su gazirana pića puna šećera, mnogi nisu svjesni da se opasnost krije i u napitcima koji se reklamiraju kao zdravi. Britanska zaklada za srce (BHF) upozorava da čak i alternative mogu zavarati potrošače.

Oprezno s voćnim sokovima

Britanska zaklada za srce nudi smjernice o razlikama između voćnih sokova i cjelovitog voća. Preporučuju da se unos ograniči na jednu čašu od 150 mililitara čistog, nezaslađenog soka dnevno. Iako takav sok sadrži vitamine, on također sadrži slobodne šećere, otprilike dvije do tri žličice u maloj čaši.

Zapanjujuć je podatak da samo jedna čaša soka od naranče od 150 mililitara sadrži istu količinu šećera kao tri cijele naranče, ali bez vlakana koja pružaju osjećaj sitosti.

Ipak, novija istraživanja pokazuju da slika nije crno-bijela. Jedna studija iz 2023. godine sugerira da svakodnevno ispijanje soka od naranče može pomoći u smanjenju ukupne razine kolesterola, što ukazuje na to da je ključ u umjerenosti i odabiru stopostotnih sokova bez dodanih šećera.

Pića 'bez šećera' nisu uvijek rješenje

Potrošače ne bi trebale zavarati ni oznake 'bez šećera' na pićima, jer ona i dalje mogu sadržavati tvari koje štete zdravlju. Takvi napitci često sadrže umjetne zaslađivače koji ne uzrokuju nagli porast šećera u krvi, što ih čini prihvatljivom opcijom za osobe s dijabetesom.

Međutim, Victoria Taylor, dijetetičarka s više od deset godina iskustva, upozorava da su daleko od savršenog rješenja.

"Umjetni zaslađivači mogu pomoći da smanjite unos šećera, na primjer u čaju ili gaziranim pićima. Ali, u konačnici, morate smanjiti ukupnu slatkoću svoje prehrane ako dugoročno želite prilagoditi svoje okusne pupoljke", objasnila je.

Utjecaj kave i biljnih mlijeka

Rasprava se vodi i o drugim popularnim napitcima. Najnovija saznanja potvrđuju, ali i proširuju razumijevanje o tome kako naš izbor tekućine može utjecati na zdravlje.

Nije svaka šalica kave ista

Nedavne studije i dalje upozoravaju na utjecaj nefiltrirane kave na razinu kolesterola. Zrna kave sadrže prirodna ulja s diterpenima, poput kafestola, koji mogu povisiti razinu LDL kolesterola. Metode pripreme kao što su turska kava, kava iz kafetijere i ona iz takozvanog "french pressa" sadrže znatno više ovih spojeva. S druge strane, papirnati filteri učinkovito zadržavaju ova ulja, čineći filtriranu kavu sigurnijim izborom za osobe koje paze na kolesterol.

Biljna mlijeka pod povećalom

Dok kokosovo mlijeko, zbog visokog udjela zasićenih masti, može biti problematično i povezano je s porastom LDL kolesterola, druge biljne alternative mogu biti korisne. Studije su pokazale da sojino mlijeko može pomoći u snižavanju "lošeg" kolesterola, pa čak i povisiti razinu onog "dobrog".

Alkohol kao dvostruka prijetnja

Ipak, alkohol predstavlja još ozbiljniju opasnost za razinu kolesterola zbog načina na koji se prerađuje u jetri: smatra se dvostruko štetnijim od zašećerenih pića. Britanska zaklada za srce objašnjava: "Kada pijete alkohol, on se u jetri razgrađuje i ponovno izgrađuje u trigliceride i kolesterol."

Ako razina triglicerida postane previsoka, oni se mogu nakupljati u jetri, uzrokujući bolest masne jetre. Ovo stanje oštećuje sposobnost jetre da učinkovito radi i uklanja kolesterol iz krvi, što rezultira njegovim povišenim razinama. Redovita konzumacija alkohola, koja bi trebala biti ograničena na 14 jedinica tjedno, također je povezana s debljanjem, visokim krvnim tlakom i određenim vrstama raka.

Održavanje aktivnog načina života i uravnotežene prehrane ključno je za držanje kolesterola pod kontrolom. No, važno je osvijestiti da i ono što pijemo ima jednako velik utjecaj. Pažljivo čitanje deklaracija i donošenje informiranih odluka o napitcima koje konzumiramo presudan je korak u očuvanju zdravlja srca.

