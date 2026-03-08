Ova žitarica može smanjiti kolesterol i potaknuti probavu: 'Gotovo zanemarena metoda'

Konzumiranje zobene kaše uglavnom tijekom samo dva dana može značajno smanjiti kolesterol, navodi se kliničkom ispitivanju Sveučilišta u Bonnu objavljenom u časopisu Nature Communications.

Studija se usredotočila na osobe s metaboličkim sindromom, skupinom stanja koja uključuju prekomjernu tjelesnu težinu, visoki krvni tlak, povišeni šećer u krvi i abnormalne razine lipida u krvi. Sudionici su 48 sati slijedili dijetu s ograničenim unosom kalorija koja se gotovo u potpunosti sastojala od zobene kaše.

U usporedbi s kontrolnom skupinom koja je također smanjila kalorije, ali nije jela zob, oni na dijeti na bazi zobi vidjeli su znatno veće poboljšanje razine kolesterola. Smanjenje je ostalo vidljivo čak i šest tjedana kasnije. Istraživači su također otkrili da je prehrana promijenila ravnotežu bakterija u crijevima. Čini se da tvari koje proizvode ovi mikrobi igraju važnu ulogu u zdravstvenim prednostima povezanim sa zobi.

Kako zob djeluje na zdravlje?

Zob se dugo povezuje s metaboličkim zdravljem. Početkom 20. stoljeća, njemački liječnik Carl von Noorden koristio je zob za liječenje pacijenata s dijabetesom, izvijestivši o snažnim rezultatima.

"Danas su dostupni učinkoviti lijekovi za liječenje pacijenata s dijabetesom. Kao rezultat toga, ova metoda je gotovo potpuno zanemarena posljednjih desetljeća", objašnjava Marie-Christine Simon, mlađa profesorica na Institutu za nutricionizam i prehrambene znanosti Sveučilišta u Bonnu.

Volonteri u novoj studiji nisu imali dijabetes, ali su imali metabolički sindrom, koji povećava rizik od razvoja bolesti. Ovo stanje definirano je prekomjernom težinom, visokim krvnim tlakom, povišenim šećerom u krvi i poremećajima metabolizma lipida.

"Željeli smo znati kako posebna prehrana na bazi zobi utječe na pacijente", kaže Simon, koja je također član transdisciplinarnih istraživačkih područja "Život i zdravlje" i "Održiva budućnost" na Sveučilištu u Bonnu.

Foto: Pexels

Zob za snižavanje LDL kolesterola

Tijekom intenzivne faze, sudionici su jeli kuhanu zobenu kašu tri puta dnevno i mogli su dodati samo male količine voća ili povrća. Ukupno je 32 žene i muškarca završilo dvodnevnu intervenciju temeljenu na zobi. Svaka je osoba konzumirala 300 grama zobene kaše dnevno i otprilike prepolovila svoj uobičajeni unos kalorija. Kontrolna skupina također je smanjila kalorije, ali nije konzumirala zob, piše Science Daily.

Obje skupine su iskusile neke koristi od konzumiranja manje kalorija. Međutim, poboljšanja su bila veća među onima koji su jeli zob. "Razina posebno štetnog LDL kolesterola pala im je za deset posto, to je značajno smanjenje, iako nije u potpunosti usporedivo s učinkom modernih lijekova. Također su u prosjeku izgubili dva kilograma na težini, a krvni tlak im je blago pao", naglašava Simon.

Snižavanje LDL kolesterola posebno je važno za zdravlje srca. Kada su razine LDL-a previsoke, kolesterol se može nakupljati unutar stijenki arterija, stvarajući plakove koji sužavaju krvne žile. Ti plakovi mogu puknuti tijekom fizičkog napora, emocionalnog stresa ili skokova krvnog tlaka. Nastali krvni ugrušak može potpuno blokirati protok krvi ili putovati do srca ili mozga, izazivajući srčani ili moždani udar.

Promjene crijevnog mikrobioma zbog zobi

Kako bi razumjeli zašto zob ima ovaj utjecaj, istraživači su ispitali crijevni mikrobiom. "Uspjeli smo utvrditi da konzumacija zobi povećava broj određenih bakterija u crijevima", kaže Linda Klümpen, glavna autorica studije.

Znanstvenici sve više prepoznaju da su crijevne bakterije ključne za način na koji tijelo prerađuje hranu. Ti mikrobi stvaraju metaboličke nusprodukte koji hrane crijevne stanice i podržavaju njihovu normalnu funkciju.

Neki od tih bakterijskih produkata također ulaze u krvotok, gdje mogu utjecati na druge organe. "Na primjer, uspjeli smo pokazati da crijevne bakterije proizvode fenolne spojeve razgradnjom zobi. Već je u studijama na životinjama pokazano da jedna od njih, ferulinska kiselina, ima pozitivan učinak na metabolizam kolesterola. Čini se da je to slučaj i s nekim drugim bakterijskim metaboličkim produktima", kaže Klümpen.

Također, određeni mikrobi pomažu u eliminaciji aminokiseline histidina. Bez ovog procesa, tijelo može pretvoriti histidin u spoj za koji se vjeruje da potiče inzulinsku rezistenciju, što je obilježje dijabetesa melitusa.

Uloga zobi u sprječavanju dijabetesa

Učinci snižavanja kolesterola bili su vidljivi i šest tjedana nakon dvodnevne intervencije. "Kratkotrajna prehrana na bazi zobi u redovitim intervalima mogla bi biti dobro podnošljiv način održavanja razine kolesterola u normalnom rasponu i sprječavanja dijabetesa", kaže Simon.

Foto: Pixabay

Međutim, koristi su bile najjače kada se zob konzumirala u velikim količinama uz ograničenje kalorija. U zasebnoj fazi od šest tjedana, sudionici su jeli 80 grama zobene kaše dnevno bez dodatnih prehrambenih ograničenja. Taj je pristup doveo samo do skromnih promjena. "Kao sljedeći korak, sada se može razjasniti ima li intenzivna prehrana na bazi zobi koja se ponavlja svakih šest tjedana zapravo trajni preventivni učinak", dodaje Simon.

U istraživanju je sudjelovalo ukupno 68 osoba. U dvodnevnoj studiji temeljenoj na zobi, ispitivanje je završilo 17 sudionika u skupini koja je konzumirala zob i 15 u kontrolnoj skupini. Dva pojedinca iz kontrolne skupine povukla su se iz osobnih razloga. U šestotjednoj intervenciji, studiju je završilo po 17 sudionika u svakoj skupini.

Laboratorijski timovi nisu znali iz koje skupine uzorci potječu

Istraživači su odredili veličinu skupine od 17 osoba po grupi na temelju ranijih intervencijskih podataka. I kratkotrajne i dugotrajnije intervencije bile su randomizirana kontrolirana ispitivanja. U tim se "RCT" istraživanjima sudionici nasumično raspoređuju u različite skupine. Jedna skupina prima intervenciju koja se ispituje, u ovom slučaju zob, dok kontrolna skupina ne prima.

Idealno bi bilo da su sudionici "slijepi, odnosno da ne znaju u kojoj se skupini nalaze, što smanjuje učinak placeba. U nutricionističkim studijama potpuno "zasljepljivanje" često je teško izvedivo jer ljudi obično znaju što jedu, što je bio slučaj i ovdje. Međutim, laboratorijski timovi koji su analizirali uzorke krvi i stolice nisu znali iz koje skupine uzorci potječu. Isto je vrijedilo i za mjerenja krvnog tlaka i tjelesne težine, čime se smanjila mogućnost da očekivanja utječu na rezultate.

Prije bilo kakvih promjena u prehrani, istraživači su prikupili uzorke krvi i stolice te izmjerili krvni tlak, težinu, visinu, opseg struka i tjelesnu masnoću. Kontrolne procjene provedene su odmah nakon dvodnevne faze zobi te ponovno nakon dva, četiri i šest tjedana. Ista mjerenja i prikupljanje uzoraka ponovljena su svaki put. Skupina koja je šest tjedana jela zobenu kašu podvrgnuta je identičnim postupcima testiranja.

Uzorci krvi analizirani su na razinu LDL kolesterola i na dihidroferulinsku kiselinu, fenolni spoj za koji se smatra da ga proizvode korisne crijevne bakterije. Uzorci stolice korišteni su za identifikaciju bakterijskih vrsta izolacijom 16S RNA, molekule jedinstvene za bakterije koja se neznatno razlikuje između vrsta, slično otisku prsta. Istraživači su također ispitali koji su metabolički nusprodukti prisutni.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'