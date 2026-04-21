Zaboravljena namirnica može sniziti kolesterol: 'Jednostavna je za pripremu'
Ječam je izvrstan izvor vlakana beta-glukana, koji mogu pomoći u smanjenju lošeg kolesterola i podržati zdravlje srca
Osobe koje nastoje sniziti razinu kolesterola sigurno su čule koliko je važno prehrani dodati više vlakana. Međutim, stručnjaci ističu jednu često zanemarenu namirnicu koja može osigurati potrebnu dozu vlakana već u prvom obroku dana.
Nutricionistica Sarah Fancourt objasnila je zašto bi ljudi trebali dodati ječam u svoj doručak. Prema njezinim riječima, ječam je izvrstan izvor vlakana beta-glukana, koji mogu pomoći u smanjenju LDL (lošeg) kolesterola i podržati zdravlje srca. Također je prirodno bogat vlaknima, što pomaže probavi i dulje vas drži sitima.
Zaboravljeno zrno kao idealan doručak
Iako se ječam najčešće povezuje s juhama i varivima, može biti iznenađujuće dobar dodatak doručku, vrlo sličan zobenoj kaši. Glavna urednica recepata na platformi Gousto, Sophie Nahmad, ističe kako kuhani ječam ima prirodno kremastu teksturu i lagano orašast okus.
"Vrlo ga je jednostavno pripremiti i savršeno funkcionira za doručak s dodatkom voća, jogurta i orašastih plodova", rekla je Nahmad.
Ječam se može uključiti u doručak u obliku kaše ili kao dodatak popularnim "zobenim pahuljicama preko noći", iako možda nije prikladan za osobe s intolerancijom na gluten.
Kako beta-glukan utječe na kolesterol?
Beta-glukan je vrsta topivog vlakna koje usporava probavu. To osigurava da tijelo pravilno obradi sve hranjive tvari, a pritom pomaže stabilizirati šećer u krvi i sniziti kolesterol smanjujući količinu i brzinu kojom ga tijelo apsorbira, piše Mirror.
"Ječam je jedan od najbogatijih prirodnih izvora beta-glukana, istog topivog vlakna za snižavanje kolesterola koje se nalazi i u zobi. Ova vrsta vlakana stvara gelastu tvar u crijevima koja pomaže smanjiti količinu kolesterola apsorbiranog u krvotok", nastavila je Fancourt. "To je jednostavan sastojak koji može imati velik utjecaj ako se redovito uključuje u prehranu."
Većina zdravstvenih stručnjaka preporučuje unos od oko tri grama beta-glukana dnevno. Taj se unos može postići konzumacijom namirnica poput ječma, zobi, gljiva i nekih vrsta morskih algi.
Širi pristup zdravlju srca
Povišeni kolesterol značajan je javnozdravstveni problem i u Hrvatskoj. Fancourt preporučuje svakodnevni unos topivih vlakana za osobe koje pokušavaju smanjiti razinu kolesterola.
"Uključivanje više topivih vlakana u obroke odlična je polazna točka. Ako jedete više vlakana, trebate piti i više vode. Namirnice poput ječma, zobi, graha, leće, orašastih plodova i sjemenki mogu pomoći u održavanju zdravih razina kolesterola", objasnila je.
Također je važno kombinirati ove namirnice s obiljem voća, povrća i zdravih masti, poput onih iz maslinovog ulja ili avokada, što dodatno podržava cjelokupno zdravlje srca.
U konačnici, promjene u prehrani ne moraju biti drastične. Dodavanje jednostavne, ali hranjive namirnice poput ječma u jutarnju rutinu može biti malen korak s velikim pozitivnim učinkom na zdravlje srca i krvnih žila.
