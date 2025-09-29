Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'

Jedna od onih tema za koje uglavnom mislimo da o njoj sve znamo, pa se u svakodnevnom životu pokaže da to i nije baš tako, je prehrana. O tome što je prava balansirana prehrana, kako je prilagoditi pojedincu, te koje namirnice bismo svakako trebali imati na jelovniku, a koje ne u podcastu Bez uputnice Net.hr-a govorila je dr.sc. Martina Linarić, dipl.ing. nutricionist.

Koje su to najčešće zablude koje ljudi imaju o prehrani?

Pa mogla bih kao najčešću zabludu prvo navesti da je zdrava prehrana skupa. I to bih voljela istaknuti da zdravo se hraniti zapravo ne mora uopće biti skupo. Naravno, moramo znati kako, složiti pravilne obroke tijekom dana i to uopće nije pitanje cijene. Druga stvar je najveća zabluda s kojom se susrećem kroz svoje iskustvo, a to je da se ne smije jesti voće, jer voće sadrži šećere. To je zaista velika zabluda jer ne možemo u isti koš stavljati jabuku i čokoladu. Voće po svom sastavu ima u sebi minerale, vitamine, prehrambena vlakna. Sve ono što taj voćni šećer drži pod kontrolom. Takva hrana ne uzrokuje pikove šećera u krvi, dok je kod čokolade, keksa i krafni, te sličnih proizvoda upravo taj rafinirani šećer onaj kojeg nema što držati pod kontrolom i naravno, uzrokuje pikove šećera u krvi.

Doručak je zaista najvažniji obrok

Vrlo često je najveći problem ljudima doručak. No, neprestano čujemo da je to najvažniji obrok u danu. Možemo li kratko objasniti zašto je to najvažniji obrok u danu i je li to zaista tako?

Ja ga uvijek stavljam kao najvažniji obrok u danu upravo iz razloga jer je to naš najaktivniji dio dana, bilo da smo mentalno aktivni, bilo da smo fizički aktivni. Tijelo je u punom pogonu i naravno da troši, te treba jako puno energije. Ako nismo ništa jeli, rezerve su ispražnjene i mi zapravo nemamo dovoljno energije za sve obveze u danu. To se vrlo često vidi jer nam već u 10 ili 11 sati pada koncentracija, gubimo fokus, dolazi do pospanosti, malaksalosti i slično. No da smo nešto jeli, da smo ubacili gorivo u naš organizam, to se ne bi ne bi dogodilo.

Što se onda događa u organizmu i zašto je velika razlika između toga jesmo li pojeli svima mrsku zobenu kašu ili krafnu?

Pa upravo zbog tih pikova šećera u krvi nije dobro pojesti nešto što će nam napraviti vrlo visoke oscilacije šećera u krvi. Kako šećer ide gore, tako će jako brzo pasti i u tom trenutku mi ostajemo bez energije. Uvijek moramo pametno birati npr. je li to zobena kaša s nekim zdravim mastima, voćem, odnosno izvorom vlakana ili je to možda nekakav doručak, recimo jaja, svježi sir, obični kruh. Sve dolazi u obzir. Ja se uvijek nekako prilagođavam navikama ljudi. Netko je slatki tip, netko je slani tip, ali se može i na jednoj i na drugoj strani složiti kvalitetan obrok, a da to ne bude nekakav pekarski proizvod, odnosno nešto što je nutritivno siromašno.

Tajna zdrave prehrane

Je li tajna dobre zdrave prehrane? Možda u tome da ona treba biti prilagođena pojedincu?

Da definitivno. Vi nekoga ne možete natjerati da jede nešto ako je njemu to zaista mrsko. To odmah pada u vodu. Neke osobe zaista ne vole zobenu kašu, ne podnose ni tu konzistenciju. Ili im možda čak i stvara nekakvu pretjeranu nadutost, plinove itd. Moramo se prilagoditi navikama osobe, odnosno njegovim okusnim pupoljcima. Netko od nas ima izraženije okuse na slatko, a netko ima izraženije okuse na slano. Svi smo mi različiti i kad me netko pita npr. 'daj mi nečiju prehranu', uvijek kažem 'ne ide to baš tako', jer znam da to neće dovesti do rezultata. I onda ću ja biti kriva jer nisam napravila dobru prehranu. Uvijek morate s nekim sjesti i proučiti njegove navike i tako složiti prehranu da bi se zaista postigao cilj koji se očekuje.

Kako se nositi s problemom pretilosti kod djece, kako ih naučiti zdravim prehrambenim navikama, što s ljudima koji imaju problem s pothranjenošću, koliko su rašireni poremećaji hranjenja i kako se nositi s njima, kako se postaviti prema dijetama koje u potpunosti isključuju cijelu skupinu namirnica, te jesu li one znanstveno utemeljene, je li dobro računati kalorije dok smo na dijeti, kako prehrana pomaže kod različitih bolesti ili stanje, kako izrazito pretili ljudi poput kandidata iz Života na vagi trebaju započeti s promjenama u životu i koje namirnice nikada ne bismo trebali jesti pogledajte u razgovoru s nutricionisticom Martinom Linarić.

