Hrvati rekli svoje o Sniffitu: 'Gdje su državni inspektori bili kad je prah došao na police'?

Mladi u Hrvatskoj sve više šmrču energetski prah koji je bio dostupan i na kioscima, takozvani Sniffit. Riječ je o prahu koji je po sastavu sličan energetskom piću, a reklamira se kao njegova alternativa. Sličan proizvod u Francuskoj je zabranjen, a prema svemu sudeći, zabranit će ga i Hrvatska.

Najavila je to u ponedjeljak ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prodaja praha zabranjena je mlađima od 18 godina. Sve do jučer bio je dostupan na internetu i kioscima, za 16 eura, no sada je povučen iz maloprodaje.

"Pokrenuta je procedura. U ovom trenutku još kroz usmene razgovore. Ja sam se čula s ministrom gospodarstva i oni od nas očekuju prijedlog da se ide u zabranu", rekla je ministrica Hrstić.

"Radi se o prahu koji sadrži velike količine kofeina, primjenjuje se na način koji je neprimjeren. U Zakonu o drogama u članku 4. stoji da sve ono što podsjeća i sugerira na konzumaciju droga treba biti zabranjeno", objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

O proizvodu koji je povučen iz prodaje u Hrvatskoj, oglasila se i voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a Sanja Musić Milanović. "Ja ću samo reći da taj pripravak može dovesti do ozbiljnih, ozbiljnih problema u uništavanju sluznice koje onda posljedično vodi u probleme sa sinusima i tako dalje", kazala je.

Državni inspektorat: Proizvod nije siguran za potrošače

Sniffit je povučen iz maloprodaje s otprilike 50 lokacija u Hrvatskoj, riječ je o otprilike 1000 proizvoda. Priopćenje Državnog inspektorata prenosimo u cjelosti:

"Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je nalaz i mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti dostavljenog uzorka proizvoda SNIFFIT - aromatični prah za energiju. Analizom je potvrđeno da proizvod nije siguran za potrošače. Državni inspektorat na temelju članka 10. Zakona o provedbi Uredbe 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda donio je Rješenje o zabrani stavljanja proizvoda SNIFFIT na tržište, a koje je odmah stupilo na snagu. Mjere kontrole izvršenja Rješenja su u tijeku", navode.

Vlasnik Sniffita: Nije utvrđena štetnost niti zabranjeni sastojci

Marko Šepac, osnivač i direktor brenda Sniffit oglasio se za RTL Danas o povlačenju energetskog praha iz prodaje. Naglasio je da dok traje postupak nema govora o trajnoj zabrani.

"Riječ je o aromatičnom proizvodu stavljenom na tržište sukladno važećim pravilima. Prema nalazu u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti zabranjeni sastojci. Razumijemo zabrinutost oko načina korištenja i zato se obraćamo nadležnim tijelima kako bi se sve dodatno razjasnilo", kaže Šepac.

Kako država treba tretirati proizvode poput energetskog praha koji se šmrče?

Na Facebook stranici net.hr-a pitali smo i vas: Kako država treba tretirati proizvode poput energetskog praha koji se šmrče? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora.

"Prah se već prodaje pa je sada nebitno kako će ga država tretirati, ali bilo bi dobro znati što je prije toga radila naša carina, ali i Državni inspektorat", piše Ivan Raos.

Miroslava Maras Frlan ima radikalniji prijedlog. "Zabrana uvoza i prodaje! Ako se prodaje, ja kao trgovac ne bih prodavala, već bi moj odgovor bio - Nemamo, ne prodajemo... Pa neka skuplja prašinu na policama trgovina i kioska!"

Željko Jukić razmišlja slično. "Zabraniti pod hitno", piše u komentaru. "Gdje su ti isti državni inspektori bili prije kad je taj proizvod došao na police u prodaju?, pita se Jakša Tomić. "Što radi inspektorat?, pita se i Lidija Novak. "Tko je dao dozvolu za uvoz ovog smeća? Zabraniti, i to odmah", zaključuje.