I Hrvatska ima pse Čehoslovake! Bili smo u leglu kod Velike Gorice: Pogledajte slatke mališane

Otkako je prije dva dana tijekom utrke potrčao za hrvatskom olimpijkom Tenom Hadžić, cijeli svijet govori o jednoj pasmini – čehoslovačkom vučjem psu. Pas koji je iznenada utrčao na stazu postao je viralna zvijezda.

Nekad je život stvarno nepravedan. Ona se za ovaj trenutak pripremala godinama, a on koji ni ne zna što su Olimpijske igre, istrči na stazu i postane svjetska zvijezda.

„Nije se znalo je l’ pas ili vuk. Ja sam zaista isprva mislila da je vuk“, kaže Tena Hadžić. Svi smo se isto pitali, a istina je da je i jedno i drugo.

Prema riječima uzgajivača Damira Fazlića, čehoslovački vučji pas doista ima vučje podrijetlo. „Po svim genetskim istraživanjima rađenima između 2017. i 2025. godine, između 25 i 30 posto vučjeg udjela je u njima“, objašnjava.

Ovima u uzgajivačnici kod Velike Gorice okice sjaje baš poput vučjih, zubići još nisu strašni, a narav je prava pseća, zaigrana. Pasmina je, priznaju uzgajivači, preko noći postala hit. No popularnost nosi i rizike. „Postali su veliki hit preko noći, ali nadamo se da se zbog toga neće početi gubiti na genetici i svemu ostalom“, kaže Fazlić.

Više doznajte u priči Ružice Đukić.