Kreće lov! Tko nema ovaj broj – nestaje s Bookinga i Airbnb-a, kazne idu u desetke tisuća eura

Turistička sezona pred nama obećava, ali pravila se mijenjaju - kreće digitalni obračun s ilegalnim iznajmljivačima.

Tko nema registracijski broj, leti s platformi, a kazne su ogromne. Jesu li iznajmljivači na to sve spremni?

Hrvatska u novu turističku sezonu ulazi s nikad boljih startnih pozicija. Unatoč jačanju konkurencije na Mediteranu, najave s ključnih tržišta su stabilne.

Pozitivan start

"Dakle mi imamo uvijek jednu stabilnu poziciju na njemačkom tržištu, a o nama će ovisiti da se još dodatno potrudimo i konačni ishod sezone, odnosno turističke godine. Dakle moramo nuditi kvalitetu, vrijednost za novac i biti jako prisutni u promotivnim aktivnostima jer je naravno konkurencija neminovna", rekao je Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Zadovoljni su i iznajmljivači. Rezervacije koje stižu ranije nego ikad bude optimizam, a popunjenost je u nekim dijelovima zaleđa već na 80 % prošlogodišnjeg prometa.

"Ja sam zaista sa svojim malim studio apartmanom već poprilično popunjena. Sedmi mjesec je gotovo pun, osmi isto tako. Sad se lagano puni i šesti, čak djelomično i deveti. Tako da ja mislim da će biti sezona i najave su jako dobre", objasnila je Maja Srdelić, obiteljska iznajmljivačica. "Ja sam zadovoljan, općenito šta se tiče ove godine zato jer san već na nekih osamdeset posto popunjenosti u odnosu na prošlu godinu", rekao je Ivica Delaš, obiteljski iznajmljivač.

Novi porezi

Cijene smještaja u odnosu na lani blago su korigirane i to prvenstveno pod utjecajem novi poreznih nameta, u prosjeku skuplje pet do 10 posto. Uz to glavni izazov sezone je digitalizacija i uvođenje registracijskog broja. Administracija postaje stroža, a siva zona, postaje meta drakonskih kazni.

"Kazne neće biti male, spominju se na desetke tisuća eura cifre koje će biti kazne za neregistrirane smještajne jedinice, ne samo za ove koji rade u sivoj zoni, nego za sve one strance koji prijavljuju svoje prijatelje, što je nama godinama već rak rana na terenu", objasnila je Barbara Marković, predsjednica udruge obiteljskog smještaja.

Red u sustavu provodit će se digitalnim alatima. Platforme poput Bookinga i Airbnb-a više neće tolerirati oglase bez službenog broja, a inspekcija najavljuje automatsko brisanje ilegalaca.

"Platforme će morati micati same te oglase a s druge strane i proslijeđivati podatke svim nadležnim tijelima uključujući inspekciji koja će onda izdavati naloge prema platformama i na taj način eliminirati sve one koji se oglašavaju bez registracijskog broja", rekla je Vedrana Filipović Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora.

Zaključak skupa je jasan: digitalizacija i novi porezi cijena su profesionalnog bavljenja turizmom. Veći prihodi donose i veću odgovornost. "Trebamo biti realni. Ukoliko vi možete trideset do pedeset tisuća eura zaraditi iz nekakve vile za odmor, morate biti svjesni ili spremni platit par tisuća eura državi poreza. Ipak infrastrukturu želimo svi, rasvjetu želimo svi, super brzi Internet. Ja mislim da nameti nisu veliki, po meni", rekao je Željko Begonja iz Kaštel Starog.

Tržište se nepovratno mijenja. Uz pune kalendare, iznajmljivači moraju prihvatiti i pune obveze. Digitalizacija i čisti računi više nisu izbor, već jedini put za opstanak na modernom turističkom tržištu.