Hrvatska bolnica se suočava s ozbiljnim problemom: Ravnateljica otkrila sve detalje

Dalmatinske bolnice ulaze u zahtjevno razdoblje pod sve većim opterećenjem. Hitni prijemi bilježe rast broja pacijenata, a istodobno sustav napušta dio liječnika i medicinskih sestara. Ravnatelji pet dalmatinskih bolnica upozoravaju da bi, bez dodatne pomoći i kadrovskog pojačanja, turistička sezona mogla dočekati zdravstveni sustav nespreman.

Svaka od tih bolnica se suočava s istim problemima, ali i nekim specifičnim za njezino područje.

RTL Danas posjetio je Opću bolnicu Šibenik i razgovarao s ravnateljicom Ivanom Skorić o problemima s kojim se oni suočavaju.

"U ovom trenutku najviše nam fali osoblja specijalista u odjelu pedijatrije, psihijatrije, patologije i kardiologije. A što se naročito kod pedijatrije vidi tijekom ljetnih mjeseci jer je zbog nedostatka općenito pedijatara primarne zdravstvene zaštite, dosta posla je prebačeno na specijaliste u zdravstvenim ustanovima, odnosno na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite", rekla je ravnateljica Skorić.

"Broj liječnika koje imamo je nedostatan. Tu definitivno uskaču i naši specijalizanti pedijatrije kako bi odradili sav taj veći broj djece tijekom ljetnih mjeseci. Ali kažem, ono što bi trebalo bit je da primarna zdravstvena zaštita može to odraditi, međutim i zbog nedostatka pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to nije moguće", nadodala je.

Kako zadržavaju nove liječnike?

"Ono što radimo u suradnji za županijom jest stimuliranje nedostajućeg zdravstvenog kadra, posebno medicinskih sestara u završnim razredima srednje škole za što su raspisane i stipendije. Zatim, stipendiraju se studenti na Medicinsko-biokemijskom fakultetu, koji je isto nedostajući kadar", objasnila je Skorić načine kako pokušavaju privući i zadržati nove liječnike.

"Primijetili smo nezainteresiranost kolega u pojedinim specijalnostima - posebno u ovim što sam nabrojala. Pa ćemo morati vidjeti načine i modalitete, u suradnji s lokalnom samoupravom, ali isto tako i u suradnji s ministarstvom zdravstva, na koji način potaknuti i motivirati kolege na prijavu na deficitarna zanimanja, odnosno specijalnost", objasnila je ravnateljica.

"Nadam se da će izgradnja nove bolnice, u suradnji s Vladom i ministarstvom zdravstva, dovesti mnoge ljude - kako liječnike tako i medicinske sestre, laborante i svo drugo zdravstveno osoblje i navesti ih na životni i profesionalni put u našoj zdravstvenoj ustanovi", zaključila je ravnateljica Skorić.