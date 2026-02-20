FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO ĆE NAS LIJEČITI? /

Hrvatska bolnica se suočava s ozbiljnim problemom: Ravnateljica otkrila sve detalje

'Ono što radimo u suradnji za županijom jest stimuliranje nedostajućeg zdravstvenog kadra, posebno medicinskih sestara u završnim razredima srednje škole za što su raspisane i stipendije'

20.2.2026.
7:59
Nikolina Radić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dalmatinske bolnice ulaze u zahtjevno razdoblje pod sve većim opterećenjem. Hitni prijemi bilježe rast broja pacijenata, a istodobno sustav napušta dio liječnika i medicinskih sestara. Ravnatelji pet dalmatinskih bolnica upozoravaju da bi, bez dodatne pomoći i kadrovskog pojačanja, turistička sezona mogla dočekati zdravstveni sustav nespreman. 

Svaka od tih bolnica se suočava s istim problemima, ali i nekim specifičnim za njezino područje.

RTL Danas posjetio je Opću bolnicu Šibenik i razgovarao s ravnateljicom Ivanom Skorić o problemima s kojim se oni suočavaju.

"U ovom trenutku najviše nam fali osoblja specijalista u odjelu pedijatrije, psihijatrije, patologije i kardiologije. A što se naročito kod pedijatrije vidi tijekom ljetnih mjeseci jer je zbog nedostatka općenito pedijatara primarne zdravstvene zaštite, dosta posla je prebačeno na specijaliste u zdravstvenim ustanovima, odnosno na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite", rekla je ravnateljica Skorić.

"Broj liječnika koje imamo je nedostatan. Tu definitivno uskaču i naši specijalizanti pedijatrije kako bi odradili sav taj veći broj djece tijekom ljetnih mjeseci. Ali kažem, ono što bi trebalo bit je da primarna zdravstvena zaštita može to odraditi, međutim i zbog nedostatka pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to nije moguće", nadodala je. 

Kako zadržavaju nove liječnike?

"Ono što radimo u suradnji za županijom jest stimuliranje nedostajućeg zdravstvenog kadra, posebno medicinskih sestara u završnim razredima srednje škole za što su raspisane i stipendije. Zatim, stipendiraju se studenti na Medicinsko-biokemijskom fakultetu, koji je isto nedostajući kadar", objasnila je Skorić načine kako pokušavaju privući i zadržati nove liječnike. 

"Primijetili smo nezainteresiranost kolega u pojedinim specijalnostima - posebno u ovim što sam nabrojala. Pa ćemo morati vidjeti načine i modalitete, u suradnji s lokalnom samoupravom, ali isto tako i u suradnji s ministarstvom zdravstva, na koji način potaknuti i motivirati kolege na prijavu na deficitarna zanimanja, odnosno specijalnost", objasnila je ravnateljica.

"Nadam se da će izgradnja nove bolnice, u suradnji s Vladom i ministarstvom zdravstva, dovesti mnoge ljude - kako liječnike tako i medicinske sestre, laborante i svo drugo zdravstveno osoblje i navesti ih na životni i profesionalni put u našoj zdravstvenoj ustanovi", zaključila je ravnateljica Skorić.

LiječniciBolnicešibenikManjak LiječnikaStipendije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx