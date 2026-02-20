Plivale rive, more u kućama! Imamo detalje projekta koji će spasiti ovaj hrvatski grad

Nevrijeme je pogodilo Šibenik. Plivale su rive, a more je ušlo u kuće u šibenskom predjelu Dolac.

"Plima, more i cesta, sve je to jednako plivalo, prestrašno. Nama u salon već peti put dolazi. Prestrašno. Ali ne visoko, nego do razine mora. Prestrašno. - Kako se vi pripremite? Navikli ste već na to? - Naprosto sam navikla, više mi ne pada ništa teško, znam da će tako biti i znam da se moram pripremiti. Ostavim odmah kod ulaza i čizme i pumpu, eto, naprosto smo se navikli. Ali ja u mojih 74 godine ne pamtim ovoliko dugo, dva tjedna, stalno plima. Stalno. I kad se spusti malo, opet evo, sad se spustilo, ali opet je puno visočije nego što je ranije znalo biti. To je strašno", ispričala je za RTL Danas gospođa Jadranka Sladoljev iz Šibenika.

Sva priobalna mjesta koja imaju problem s plavljenjem riva, odnosno plimom, uglavnom trebaju i rekonstrukciju obalnih zidova. Šibenik uskoro kreće u to. Naša reporterka Nikolina Radić o ovoj temi je razgovarala s Jadrankom Fržop, ravnateljicom Županijske lučke uprave Šibenik.

Lučka uprava je nositelj projekta u šibenskom Dolcu, što će građani dobiti njime? Građane zanima kako će izgledati ta riva kada se podigne obalni zid?

Mi se nadamo da ćemo izbjeći plavljenje što je i osnovni cilj i svakako dobiti iste komunalne vezove na cijelom tom obalnom dijelu.

Koliko to znači podizanje obalnog zida konkretno?

To će značiti do ukupne kvote od 1,10 metara. Ona je sad negdje 40 do 60 centimetara.

Što je s postojećim komunalnim vezovima, hoće li se oni proširivati?

Postojeći komunalni vezovi svakako da i jedino isključivo za domicilno stanovništvo, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Kada projekt kreće, što podrazumijeva, koja je prva faza?

Mi se nadamo da će početak realizacije biti negdje na jesen. Sada smo u fazi ishodovanja građevinske dozvole odnosno, radi se glavni projekt pa tako nekako očekujemo, ako sve bude kako ide zasad, početak realizacije na jesen.

Kreće raspisivanje natječaja...

Naravno, nakon što ishodujemo građevinsku dozvolu, s obzirom da se rade dva glavna projekta - grad svoj kopneni zaobalni dio, a obalni dio lučka uprava - kad ishodujemo građevinsku dozvolu, potrebno se prijaviti na neki od fondova, dobiti sredstva i krenuti s radovima.

Zahtjevan je to i kompleksan projekt. Koliko će koštati i koliko ga je teško izvesti?

Ovo je izrazito zahtjevan projekt s obzirom da rješava, osim morskog dijela, cijeli zaobalni dio, i odvodnji i slivne vode, prometnu regulativu, parkinge. To je najuži dio našeg grada i on će svakako poslužiti kao model za daljnje uređenje šibenske rive kojom upravlja državna lučka uprava. Mislimo da će biti potrebno strpljenje u realizaciji projekta. Sigurno će trajati i više godina. A iznos vam zaista ne mogu reći, osim da će biti višemilijunski iznos.

Hvala Vam. Trebat će vrijeme da se počne, a trebat će barem dvije godine da se taj projekt dovrši, ali Šibenik će onda riješiti veliki problem.