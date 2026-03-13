Priznanja u aferi HEP! Dvoje optuženih priznalo krivnju USKOK-u

RTL Danas doznaje da je dvoje osumnjičenih u aferi HEP priznalo krivnju. Njihova suradnja s USKOK-om rezultirala je puštanjem na slobodu – jedna je osoba iz istražnog zatvora puštena u četvrtak, a druga je izašla danas.

Podsjetimo, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor desetorici osumnjičenih u akciji USKOK-a u Hrvatskoj elektroprivredi. Među njima su dvojica direktora HEP-a, Berislav Gluić i Ivica Žigić, te poduzetnik Nikola Domitrović. Istražitelji sumnjaju da su s ostalim osumnjičenicima, kroz različite malverzacije, izvlačili novac iz te državne tvrtke.

USKOK je pokrenuo istragu protiv ukupno 20 okrivljenika i dvije pravne osobe zbog sumnje na počinjenje niza koruptivnih djela vezanih uz nabavu i dodjelu donacija u trgovačkim društvima. Na teret im se stavljaju zlouporaba položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, pranje novca te primanje i davanje mita. Kako je priopćeno, istražni zatvor zatražen je za desetoricu osumnjičenika jer za ostale nije bilo zakonske osnove.

