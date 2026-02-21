Uz ustaše sad imamo i 'rustaše'! U sektoru dizanja desnice došlo je do nedostatka radne snage

UVOZ IZ RUSIJE /

Zbog veličanja NDH riječki sud novčano je kaznio dvojicu mladića koji su na antifašističkom skupu u Rijeci uzvikivali 'Za dom spremni'. Sud je takvo ponašanje ocijenio veličanjem ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH, čime su počinili prekršaje protiv javnog reda i mira.

Obojica su se na sudu vadili da su nezaposleni i da žive s roditeljima, kao i svaki pravi ustaša. Što je malo neobično jer ako već slave NDH trebali bi znati da 'rad oslobađa'.

Ipak, pravi biser u toj vijesti je informacija da je jedan od mladića ruski državljanin. Dakle uz ustaše sad na ulici imamo i Rustaše, što samo govori kako je i u sektoru dizanja desnice u zrak došlo do nedostatka radne snage pa ju moramo uvoziti.

Čudi samo što se posegnulo za radnom snagom iz Rusije, a ne recimo iz Srbije, Srbi su puno bolje upućeni u tu problematiku. Uostalom, evo Vučičeve pristaše koje i inače imaju mozak kao dabar, na nekom svom štandu usred Beograda puštaju Čavoglave.