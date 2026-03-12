Nova američka udarna raketa 'debitirala' u Iranu! Ovo je moćno oružje sljedeće generacije

U američko-izraelskom napadu na Iran koristi se mnogo novog oružja, od najsuvremenijih borbenih zrakoplova do jeftinih dronova.

Jedno takvo je i nova precizna udarna raketa - Precision Strike Missile (PrSM) - oružje srednjeg do dugog dometa namijenjeno zamjeni zastarjelog taktičkog raketnog sustava (ATACMS), piše Euronews.

Načelnik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), admiral Brad Cooper, izjavio je nakon debija PrSM-a, da ovo američkoj vojsci pruža "neusporedivu sposobnost dubokog udara".

PrSM je sustav naoružanja zemlja-zemlja sposoban za pogađanje ciljeva udaljenih od 60 do 500 kilometara, daleko izvan dometa bilo kojeg topničkog ili konvencionalnog raketnog sustava.

Rakete su vođene inercijalnim navigacijskim sustavom podržanim GPS-om, a mogu se lansirati iz vozila M142 HIMARS ili M270 MLRS, noseći 91 kilogramske eksplozivno-fragmentacijske bojeve glave namijenjene uništavanju velikih ili tvrdih ciljeva.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Inkrementalni bacač raketa

PrSM je dug nešto manje od 4 metra, promjera je 43 centimetra, a težine do 817 kilograma.

Ovaj elegantniji dizajn omogućuje lanserima da nose dva projektila umjesto jednog, kao što su to činile prethodne generacije lansera.

PrSM dolazi u četiri "inkrementa", od kojih su neki još uvijek u razvoju. Increment One je standardni sustav koji trenutno koriste američka i australska vojska. Increment Two je protubrodski raketni sustav s dometom do 1000 kilometara i bržom raketom, čija se isporuka očekuje 2028. godine.

Treći inkrement nadovezuje se na prethodne inkremente i specijalizirat će se za uništavanje utvrda te lansiranje specijaliziranih dronova i jedriličnih bombi.

Četvrti korak ima za cilj povećati domet na više od 1000 kilometara, a čak se govori i o petom koraku s autonomnom lansirnom raketom.

Proizveden u odjelu za rakete i upravljanje vatrom tvrtke Lockheed Martin, PrSM opisuju kao "preciznu raketu dugog dometa sljedeće generacije“.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Zamjena za ATACMS

Razvoj je započeo 2016., a prva isporuka izvršena je u kolovozu 2023. godine.

Cilj je zamijeniti zastarjeli vojni taktički raketni sustav (ATACMS) sustavom spremnim za 21. stoljeće, koji nudi veće mogućnosti, poboljšanu preciznost i fleksibilne korisne nosivosti.

PrSM ispunjava te zahtjeve, a istovremeno postiže nižu radarsku vidljivost, smanjeno održavanje i veću kompatibilnost s postojećim sustavima naoružanja poput HIMARS-a i MLRS-a.

Do sada se Australija pridružila programu PrSM i kupila nekoliko lansera 2024. godine, dok je UK razmatrao pridruživanje 2021. godine. SAD je dobio norvešku ponudu za kupnju nekoliko raketa u siječnju 2025. godine.

Zašto je uvođenje PrSM-a važno?

Američko raspoređivanje rakete postalo je moguće tek 2019. godine, kada je prva Trumpova administracija obustavila američko sudjelovanje u Sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) s Rusijom.

Odluka o odustajanju od sporazuma, čiji je cilj bio spriječiti širenje projektila dugog dometa obje zemlje, bila je odgovor na prethodna ruska kršenja sporazuma.

"Više ne možemo biti ograničeni ugovorom dok ga Rusija besramno krši“, rekao je tada američki državni tajnik Mike Pompeo.

Sporazumom je nametnut domet od 500 kilometara za rakete lansirane s kopna, u nastojanju da se eliminiraju rakete s većim dometom i nuklearnim kapacitetom.

Iako PrSM ne može nositi nuklearne bojeve glave, razvojem raketnog sustava sposobnog za udare srednjeg i dugog dometa u velikim razmjerima, SAD bi mogao postaviti opasan presedan.

POGLEDAJTE VIDEO Brutalnost iranskog režima ledi krv u žilama! Iranac u Zagrebu: 'Ako itko preživi, dokrajčit će ih na ulici'