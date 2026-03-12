Igrao je velike utakmice s Rijekom i Dinamom: 'Pogledajte Bodo u Ligi prvaka'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KVARNER GORI /

Nakon povijesnog uspjeha protiv Omonije, Riječani će pokušati napraviti još jedan povijesni rezultat i izboriti četvrtfinale europskog natjecanja protiv Strasbourga.

Victor Sanchez na raspolaganju neće imati ozlijeđene Tea Barišića i Samuelea Vignata. Uzvrat je na rasporedu za sedam dana u Strasbourgu.

Utakmicu je za Net.hr najavio bivši igrač Rijeke i Dinama Ivan Tomečak, a što je rekao u razgovoru Vehmiru Džakmiću pročitajte OVDJE.