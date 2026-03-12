FREEMAIL
GRAD KOJI TEČE /

Evo kada i gdje gledati povijesnu utakmicu Rijeke: Kvarner je na nogama

Evo kada i gdje gledati povijesnu utakmicu Rijeke: Kvarner je na nogama
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Francuski prvoligaš pokazao je u ligaškoj fazi koliko je kvalitetan

12.3.2026.
9:08
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
Grad koji teče ovih dana diše za NK Rijeku koja igra povijesnu utakmicu u četvrtak u 18:45 u osmini finala Konferencijske lige protiv Strasbourga

Francuski prvoligaš pokazao je u ligaškoj fazi koliko je kvalitetan. Pet pobjeda i jedan remi za prvo mjesto. Ipak, Rijeka je u situaciji u kojoj voli biti. Nema nikakvog pritiska niti očekivanja. Nemaju što izgubiti, a mogu biti itekako opasni jer kvalitete ne nedostaje, momčad je u dobroj formi, a Victor Sanchez odlično je rotirao igrače i svakom udahnuo samopouzdanje i pobjednički mentalitet. 

"Ostvarili su taj povijesni uspjeh i po meni oni u utakmici s Francuzima nemaju što izgubiti. Oni mogu iz te utakmice samo dobiti... Ali da će biti teško, bit će", kazao je Andrej Prskalo za Net.hr, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE

"Nekada je puno bolje imati izbalansiranu ekipu nego skup dobrih pojedinaca. Rijeka je dobra ekipa s dobrim igračima u svakoj liniji. Ono što radi Bodo/Glimt u Ligi prvaka, to bi mogla i Rijeka u Konferencijskoj ligi", riječi su Ivana Tomečaka za naš portal, a razgovor s njim pročitajte OVDJE.

Utakmica je na rasporedu u 18:45 na Rujevici, a prijenos je na Areni sport 1. Utakmicu sudi Grk Vassillis Fotias.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

Hnk RijekaKonferencijska LigaStrasbourg
