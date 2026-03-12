Marija Selak Raspudić predstavlja svoju novu stranku: Uživo pratite izjave

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić u četvrtak će u 11.00 sati na konferenciji za medije predstavit Deklaraciju stranke.

Jumbo plakati stranke, koja je osnovana prije godinu dana dok je Selak Raspudić bila kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, nedavno su osvanuli diljem grada s porukom: "Ni Pavelić ni Tito, samo - Drito!"

Foto: Screenshot 'Instagram

Konferenciju za medije uživo pratite na portalu Net.hr.

Raspudić za RTL Danas otkrio detalje - 'Dat ću vam ekskluzivu'

Podsjetimo, Selak Raspudić i njezin suprug Nino Raspudić stranku žele pozicionirati u politički centar. Raspudić je u srijedu gostovao u RTL-u Danas i objasnio kako je nastalo ime, s obzirom na to da je pristigla reakcija produkcijske kuće koja već deset godina organizira istoimeni festival. "Nismo im ukrali ime jer nismo znali za taj festival", naveo je Raspudić.

"Dat ću vam ekskluzivu. Mjesecima smo razmišljali o imenu, čekali riječ koja bi izrazila ono što mi jesmo i emociju koju želimo prenijeti. Na neki način, nadahnuće nam je bio jedan hrvatski velikan, jedan od najvećih živućih Hrvata, akademik Nikola Bašić, naš veliki arhitekt. On bi korespondenciju s Marijom oko stručnih stvari uvijek završavao riječima: 'stojte drito' ili 'samo drito'. To nam je nekako bilo lijepo, emotivno i simpatično. Međusobno smo tako počeli govoriti jedni drugima i onda smo shvatili – Drito", dodao je Raspudić u razgovoru s reporterkom RTL-a Danas Dajanom Šošić.

Foto: RTL Danas

Istaknuo je da im je plan obići cijelu Hrvatsku te je pozvao politički neaktivne ljude da im se pridruže. "Mislim da se barem 70 posto ljudi u Hrvatskoj može naći u ovoj umjerenoj poziciji koja nije ni ekstremno lijeva ni ekstremno desna. Preuzeo sam na sebe taj terenski zadatak da obiđem Hrvatsku i porazgovaram sa svim nezavisnim vijećnicima na lokalnoj razini koji se nalaze u ovom spektru", rekao je Raspudić.

Nino Raspudić otkrio koju će funkciju dobiti u stranci u kojoj mu je supruga predsjednica: 'Prema zaslugama!'