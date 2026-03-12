Mladi vratar kojeg je Tudor bacio pod autobus javio se znakovitom porukom

Antonin Kinsky, mladi vratar Tottenhama proživljavao je pravu noćnu moru u utorak na utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletica.

Tudor mu je dao priliku ispred standardnog Guglielma Vicarija, no mladi vratar je podbacio pod pritiskom. U uvodnih petnaest minuta skrivio je dva od tri gola Atletica, prvo se poskliznuo, a zatim i lošim ispucavanjem predao loptu protivniku. Tudorova reakcija bila je drastična i mladi Čeh je nakon 17 minuta napustio igru.

Ne možemo niti zamisliti kakvu je noć imao Kinsky, ali ipak je malo utješio sve dan nakon utakmice. Naime, na Instagramu je objavio priču s porukom: "Hvala vam na porukama. Od sna do noćne mora pa opet sna. Vidimo se", napisao je Kinsky i oduševio optimizmom.

Foto: Screenshot/Instagram/tondakinsky

Ipak, u engleskim medijima već se piše da će na ljeto otići iz Tottenhama na posudbu kako bi u mirnijoj sredini gradio samopouzdanje i svoju karijeru.

