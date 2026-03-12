FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAN PA NOĆNA MORA /

Mladi vratar kojeg je Tudor bacio pod autobus javio se znakovitom porukom

Mladi vratar kojeg je Tudor bacio pod autobus javio se znakovitom porukom
×
Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tudor mu je dao priliku ispred standardnog Guglielma Vicarija, no mladi vratar je podbacio pod pritiskom

12.3.2026.
7:51
Sportski.net
Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Antonin Kinsky, mladi vratar Tottenhama proživljavao je pravu noćnu moru u utorak na utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletica

Tudor mu je dao priliku ispred standardnog Guglielma Vicarija, no mladi vratar je podbacio pod pritiskom. U uvodnih petnaest minuta skrivio je dva od tri gola Atletica, prvo se poskliznuo, a zatim i lošim ispucavanjem predao loptu protivniku. Tudorova reakcija bila je drastična i mladi Čeh je nakon 17 minuta napustio igru.

Ne možemo niti zamisliti kakvu je noć imao Kinsky, ali ipak je malo utješio sve dan nakon utakmice. Naime, na Instagramu je objavio priču s porukom: "Hvala vam na porukama. Od sna do noćne mora pa opet sna. Vidimo se", napisao je Kinsky i oduševio optimizmom.

Mladi vratar kojeg je Tudor bacio pod autobus javio se znakovitom porukom
Foto: Screenshot/Instagram/tondakinsky

Ipak, u engleskim medijima već se piše da će na ljeto otići iz Tottenhama na posudbu kako bi u mirnijoj sredini gradio samopouzdanje i svoju karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran

Liga PrvakaTottenhamIgor Tudor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx