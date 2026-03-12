Direkt istražuje: Zašto 250 zgrada u Zagrebu i dalje čeka obnovu?

STANARI U OČAJU /

Da, obnovljena je zgrada Prve policijske postaje na Strossmayerovom trgu. Da, Mimara je pri kraju, premda o boji bi se dalo raspravljati. Da, obnovljena je Ekonomska škola u Medulićevoj. Da, obnovljena je prekrasna zgrada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ali ne. 10 dana prije 6. obljetnice potresa u Zagrebu još uvijek nije obnovljeno 250 stambenih zgrada u Zagrebu. A izvođače je građanima nemoguće naći.