Mislili ste da je u Hrvatskoj bilo kritično? Pogledajte scene sa češkog derbija

Nije se danas igrao samo najveći hrvatski derbi, već i onaj češki između Slavije i Sparte Prag. No, za razliku od hrvatskog derbija, češki nije dovršen.

Slavia je u utakmicu ušla sa saznanjem da pobjedom može potvrditi naslov prvaka. Tako je i trebalo biti jer je u sudačkoj nadoknadi vodila 3-2. No tada je krenula drama – navijači Slavije utrčali su na teren i pretrčali cijelu njegovu dužinu kako bi bacili baklje prema tribini s navijačima Sparte.

🇨🇿🤯 Chaos at the Prague derby between Slavia & Sparta tonight! pic.twitter.com/eWsPRjQO8p — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 9, 2026

Utakmica je potom prekinuta, a igrači Sparte nisu htjeli nastaviti susret, vjerojatno zato što su Slavijini huligani, osim Spartinih navijača, napali i golmana protivničke momčadi.

Očekuje se da će sada Slavia biti kažnjena, što je potvrdio i šef Slavije Jaroslav Tvrdik koji je samo kratko iskomentirao: 'Najveća sramota'.

Vyjádření Jaroslava Tvrdíka k závěru #317derby



Nemůžeme pro nás hledat žádné polehčující okolnosti, naši fanoušci vběhli na plochu, objektivně přerušili zápas před jeho koncem. Soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Myslím si, že je legitimní, že bylo utkání ukončeno.… pic.twitter.com/RcUNh6rYSq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 9, 2026

