GAĐALI IH BAKLJAMA /

Mislili ste da je u Hrvatskoj bilo kritično? Pogledajte scene sa češkog derbija

Mislili ste da je u Hrvatskoj bilo kritično? Pogledajte scene sa češkog derbija
Foto: Kamaryt Michal/ČTK/Profimedia

9.5.2026.
22:36
Sportski.net
Nije se danas igrao samo najveći hrvatski derbi, već i onaj češki između Slavije i Sparte Prag. No, za razliku od hrvatskog derbija, češki nije dovršen.

Slavia je u utakmicu ušla sa saznanjem da pobjedom može potvrditi naslov prvaka. Tako je i trebalo biti jer je u sudačkoj nadoknadi vodila 3-2. No tada je krenula drama – navijači Slavije utrčali su na teren i pretrčali cijelu njegovu dužinu kako bi bacili baklje prema tribini s navijačima Sparte.

Utakmica je potom prekinuta, a igrači Sparte nisu htjeli nastaviti susret, vjerojatno zato što su Slavijini huligani, osim Spartinih navijača, napali i golmana protivničke momčadi. 

Očekuje se da će sada Slavia biti kažnjena, što je potvrdio i šef Slavije Jaroslav Tvrdik koji je samo kratko iskomentirao: 'Najveća sramota'.

Sparta PragSlavia PragNeredi Navijača
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
