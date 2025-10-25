Svaka čast! Pogledajte kako je Rijeka objavom nakon utakmice 'bocnula' Čehe

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige protiv praške Sparte slavila 1:0, a odlučujući gol zabio je Daniel Adu-Adjei u 75. minuti.

Susret je to koji se zbog nevremena oduljio na dva dana, a aktualni prvak Hrvatske osvojio je prve europske bodove, nakon poraza u prvom kolu od armenskog Noaha 1:0.

Rijeka se sada nalazi na 19. mjestu s tri boda i gol-razlikom 1-1, dok je Sparta na 15. mjestu, također s tri boda. Na vrhu su Fiorentina i AEK Larnaca sa po šest bodova i gol-razlikom 5-0.

Nakon utakmice, Riječani nisu propustili bocnuti svoje protivnike na društvenim mrežama. Naime, Sparta je na dan utakmice (prvi dan utakmice) objavila spektakularnu fotografiju s Trsata na kojoj je dres Sparte i pogled na grad uz natpis "Vrijeme za osvajanje".

This didn't age well 😄 Have a safe trip home 👋

Rijeka je nakon utakmice odgovorila na tu objavu: "Ovo nije dobro ostarjelo. Sretan put kući", stoji u objavi riječkih društvenih mreža koje su se tako nasladili nakon velike pobjede nad Česima.

