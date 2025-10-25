SRETAN PUT /

Svaka čast! Pogledajte kako je Rijeka objavom nakon utakmice 'bocnula' Čehe

Svaka čast! Pogledajte kako je Rijeka objavom nakon utakmice 'bocnula' Čehe
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Susret je to koji se zbog nevremena oduljio na dva dana, a aktualni prvak Hrvatske osvojio je prve europske bodove

25.10.2025.
9:13
Dominik Franculić
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige protiv praške Sparte slavila 1:0, a odlučujući gol zabio je Daniel Adu-Adjei u 75. minuti. 

Susret je to koji se zbog nevremena oduljio na dva dana, a aktualni prvak Hrvatske osvojio je prve europske bodove, nakon poraza u prvom kolu od armenskog Noaha 1:0. 

Rijeka se sada nalazi na 19. mjestu s tri boda i gol-razlikom 1-1, dok je Sparta na 15. mjestu, također s tri boda. Na vrhu su Fiorentina i AEK Larnaca sa po šest bodova i gol-razlikom 5-0. 

Sve o NK Rijeci čitajte na portalu Net.hr.

Nakon utakmice, Riječani nisu propustili bocnuti svoje protivnike na društvenim mrežama. Naime, Sparta je na dan utakmice (prvi dan utakmice) objavila spektakularnu fotografiju s Trsata na kojoj je dres Sparte i pogled na grad uz natpis "Vrijeme za osvajanje". 

 

 

Rijeka je nakon utakmice odgovorila na tu objavu: "Ovo nije dobro ostarjelo. Sretan put kući", stoji u objavi riječkih društvenih mreža koje su se tako nasladili nakon velike pobjede nad Česima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Dominirali smo protiv tri različite ekipe, ali bit ćemo mi još i bolji'

Hnk RijekaKonferencijska LigaSparta Prag
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETAN PUT /
Svaka čast! Pogledajte kako je Rijeka objavom nakon utakmice 'bocnula' Čehe