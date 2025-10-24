Povijest se ponavlja: Rijeka slavila protiv Sparte točno 41 godinu nakon velikog čuda

Nogometaši Rijeke pobijedili su prašku Spartu sa 1-0 na godišnjicu jedne od najvećih utakmica u povijesti kluba. Slavne 3-1 pobjede protiv Real Madrida u prvom susretu 16-ine finala Kupa UEFA.

Prije točno 41 godinu, na današnji dan, odigrana je jedna od najvećih utakmica u povijesti Rijeke. Na legendarnoj Kantridi, 24. listopada 1984. godine, Rijeka je porazila Real Madrid sa 3-1 u prvoj utakmici 1/16 finala Kupa UEFA.

Večer za pamćenje otvorio je Adriano Fegic u 30. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Samo deset minuta kasnije, kapetan Srećko Juričić poslao je visoku loptu s centra prema kaznenom prostoru “Kraljevskog kluba”. Danko Matrljan se vješto oslobodio Ulricha Stielikea i snažnim udarcem desnicom iz okreta, pogodio u gornji lijevi kut vratara Miguela Angela. U 58. minuti Fegic je udarcem s distance pogodio za velikih 3-0.

"Bili smo odlični, nismo ih se uplašili, ali nije nam bilo ni svejedno," kazao je u jednom razgovoru za medije Nenad Gračan koji je tada imao 21 godinu.

Španjolski velikan, za koji su tada igrali Butragueno, Michel, Sanchis... u završnici je smanjio na 3-1 golom Isidra Diaza.

Rijeku je tada vodio Josip Skoblar, a igrali su Mauro Ravnich, Nebojša Malbaša, Boris Tičić, Srećko Juričić, Miloš Hrstić, Borče Sredojević, Nenad Gračan, Adriano Fegic, Dragan Stevanović, Danko Matrljan, Damir Desnica. U igru su još ušli Davor Radmanović i Nikica Milenković.

U uzvratnom susretu Real Madrid je na Santiago Bernabeu slavio sa 3-0 u utakmici koju je obilježio belgijski sudac Roger Schoeters isključivši tri igrača Rijeke, te "poklonivši" domaćinu jedanaesterac.

Za "Kraljevski klub" strijelci su bili Juanito (67-11m), Santillana (79) i Valdano (82), a kod Rijeke su "pocrvenili" Radmanović, Desnica i Tičić.

Real je te sezone osvojio Kup UEFA porazivši u finalu mađarski Videoton ukupnim rezultatom 3-1. Real je u prvom susretu u Mađarskoj slavio sa 3-1, a dok je Videoton u Madridu pobijedio s nedovoljnih 1-0.

