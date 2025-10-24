Navijači Rijeke konačno dočekali europsku pobjedu: 'Dva dana nam treba da zabijemo gol'

Utakmica Konferencijske lige između Rijeke i praške Sparte koja se zbog nevremena oduljila na dva dana završena je 1-0 pobjedom hrvatskog prvaka na Rujevici.

Pogodak odluke zabio je Daniel Adu-Adjei u 75. minuti, a nakon susreta koji je tako trajao dva dana brojni su komentari navijača Rijeke.

"Bravo na dizanju koeficijenta", "Danas su oni koje smo najviše kritizirali bili najbolje ocijenjeni. Zlomislić, Oreč i Devetak uz Abu Adjea za koga se govorilo da nešto valja, ostao bi u Engleskoj", "Dva dana, dobro ste fizički spremni", "Dva dana nam treba da zabijemo gol", "Ima jos tu puno grešaka koje treba popraviti ali stvari idu na bolje", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, utakmica se trebala igrati u četvrtak, ali je zbog potopa koji je pogodio Kvarner i kišom natopljenog travnjaka dva puta prekidana.

Standings provided by Sofascore