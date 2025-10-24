Nastavlja se jučer prekinuta utakmica na Rujevici: Rijeka lovi prve europske bodove

Konferencijska liga, drugo kolo 0 Rijeka : 0 Sparta Prag

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Oreč, Thaqi, Petrovič, Ndockyt, Lasickas - Fruk, Čop

SPARTA PRAG: Jensen - Sevinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani

Standings provided by Sofascore

Rijeka od 16 sati nastavlja utakmicu drugog kola Konferencijske lige protiv Sparte Prag nakon jučerašnjeg prekida zbog nevremena na Rujevici. Odigrat će se drugo poluvrijeme.

- Nakon još jedne kiše dočekali smo još jedno sunce! Evo kako to danas izgleda u odnosu na jučer!

NAJAVA

Podsjetimo, jučer je obilna kiša cijeli dan padala u Rijeci, a posebno pojačala oko 18 sati. Utakmica je počela u zakazano vrijeme od 18:45 iako su uvjeti bili dosta loši. Nakon prvog prekida u 13. minuti i prijelaza na termin od 21 sat, utakmica je nastavljena, ali je izgledala više kao vaterpolo nego kao nogomet.

U devetoj minuti, Toni Fruk zatresao je mrežu gostiju, no slavlje je kratko trajalo. Nakon VAR provjere, pogodak je poništen zbog milimetarskog zaleđa. Samo nekoliko trenutaka kasnije, branič Sparte Sivert Mannsverk srušio je Dejana Petroviča koji je jurio prema golu. Sudac Jones pokazao mu je samo žuti karton, unatoč provjeri za potencijalno isključenje i žestokim prosvjedima s domaće klupe.

Jones na poluvremenu nije ni izvodio igrače na teren, već je nakon konzultacija s kapetanima donio jedinu logičnu odluku, konačnu odgodu. Utakmica će se nastaviti danas od 16 sati. "Ulaznice od četvrtka vrijede i za nastavak utakmice, a izgubljene ulaznice moguće je ponovno preuzeti na blagajni stadiona", poručili su iz Rijeke.