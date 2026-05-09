Beljo e impossibile: Pogledajte nevjerojatni promašaj napadača Dinama na prazan gol

U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovaj put nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom stadionu, u 34. kolu HNL-a, pobijedili Hajduk 2-0 (1-0).

Pred 22.000 gledatelja Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljo.

Napravio je time Dinamo dodatni bodovni odmak od svog velikog rivala. Novi prvak Dinamo sada ima 82 boda, odnosno, čak 18 više od Hajduka koji se nalazi na drugom mjestu. Ovom je pobjedom Dinamo na pravi način najavio finalnu utakmicu Kupa idućeg tjedna. U srijedu se na Opus Areni igra finale između Dinama i Rijeke, a zagrebački sastav će tada imati priliku osvojiti dvostruku krunu, ono što je prošle sezone uspjela upravo Rijeka.

U 89. minuti je Dinamo bio vrlo blizu trećeg gola. Nakon udarca Bennacera loptu je splitski golman Silić odbio u gredu, a na odbijanac je natrčao Beljo i glavom s pet metara na prazan gol pogodio stativu. Nemoguć promašaj napadača Plavih kojeg možete pogledati u videu ispod teksta.

Bello e impossibile, pjevala je Gianna Nannini prije 40 godina, u godini osnutka Boysa, a za Belju bi san o odlasku na SP mogao biti i Mission: Impossible.

