Ovakvog Brazilca Engleska još nije vidjela: Čudesnu utakmicu pokvario gol u nadoknadi

Brentford je u 32. kolu Premier lige na domaćem travanjaku odigrao 2:2 protiv Evertona, a oba kluba tako nastavljaju međusobnu utrku za ulazak u 'europsko društvo'.

Domaćine je u vodstvo doveo Igor Thiago s bijele točke već u trećoj minuti utakmice, a to je Brazilcu bio 20. gol u engleskom najjačem nogometnom natjecanju.

🇧🇷 Igor Thiago, the first Brazilian ever to score 20 Premier League goals in a single season. pic.twitter.com/2uyM6dJKzP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

Niti jedan Brazilac u povijesti Premier lige nije zabio više u jednoj sezoni. Tim golom se izjednačio is Bryanom Mbeumom te Ivanom Toneyjem koji su jedini u dresu Brentforda zabijali 20 u jednoj sezoni.

3 - Igor Thiago is the third player to score 20 goals in a Premier League season for Brentford, after Ivan Toney in 2022-23 and Bryan Mbeumo in 2024-25. Since the Bees joined the division in 2021, they have had more different players score 20+ goals in a season than any other… pic.twitter.com/tKouGlY3FA — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2026

Za Everton je zjednačio Beto u 26. minuti, ali je Thiago u 70. minuti zabio za 2:0 te tako dodatno popravio svoj rekord.

Igor Thiago has scored more league goals in 2025/26 than any other Brentford player has in a single Premier League campaign (21).



New record unlocked. 🔓 pic.twitter.com/zsO3Ch1zea — Squawka (@Squawka) April 11, 2026

Međutim, slavlje domaćina pokvario je gol Dewsbury-Halla u prvoj minuti nadoknade za konačnih 2:2.

