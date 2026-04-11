LUDI BRENTFORD /

Ovakvog Brazilca Engleska još nije vidjela: Čudesnu utakmicu pokvario gol u nadoknadi

Foto: JP Fletcher/Actionplus/Profimedia

Slavlje domaćina pokvario je gol Dewsbury-Halla u prvoj minuti nadoknade

11.4.2026.
18:19
Sportski.net
Brentford je u 32. kolu Premier lige na domaćem travanjaku odigrao 2:2 protiv Evertona, a oba kluba tako nastavljaju međusobnu utrku za ulazak u 'europsko društvo'. 

Domaćine je u vodstvo doveo Igor Thiago s bijele točke već u trećoj minuti utakmice, a to je Brazilcu bio 20. gol u engleskom najjačem nogometnom natjecanju.

Niti jedan Brazilac u povijesti Premier lige nije zabio više u jednoj sezoni. Tim golom se izjednačio is Bryanom Mbeumom te Ivanom Toneyjem koji su jedini u dresu Brentforda zabijali 20 u jednoj sezoni. 

Za Everton je zjednačio Beto u 26. minuti, ali je Thiago u 70. minuti zabio za 2:0 te tako dodatno popravio svoj rekord.

Međutim, slavlje domaćina pokvario je gol Dewsbury-Halla u prvoj minuti nadoknade za konačnih 2:2. 

Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
