Ovakvog Brazilca Engleska još nije vidjela: Čudesnu utakmicu pokvario gol u nadoknadi
Slavlje domaćina pokvario je gol Dewsbury-Halla u prvoj minuti nadoknade
Brentford je u 32. kolu Premier lige na domaćem travanjaku odigrao 2:2 protiv Evertona, a oba kluba tako nastavljaju međusobnu utrku za ulazak u 'europsko društvo'.
Domaćine je u vodstvo doveo Igor Thiago s bijele točke već u trećoj minuti utakmice, a to je Brazilcu bio 20. gol u engleskom najjačem nogometnom natjecanju.
Niti jedan Brazilac u povijesti Premier lige nije zabio više u jednoj sezoni. Tim golom se izjednačio is Bryanom Mbeumom te Ivanom Toneyjem koji su jedini u dresu Brentforda zabijali 20 u jednoj sezoni.
Za Everton je zjednačio Beto u 26. minuti, ali je Thiago u 70. minuti zabio za 2:0 te tako dodatno popravio svoj rekord.
Međutim, slavlje domaćina pokvario je gol Dewsbury-Halla u prvoj minuti nadoknade za konačnih 2:2.
