Spektakularni prizori: Pogledajte kako je izgledalo lansiranje rakete na Mjesec nakon 53 godine!

Misija Artemis II uspješno je lansirana prema Mjesecu, označivši važan korak u novoj eri istraživanja svemira. Raketa SLS, koja nosi svemirsku letjelicu Orion, poletjela je s Cape Canaverala na Floridi i krenula na putanju prema Mjesecu.

Na misiji sudjeluju četvero astronauta – Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz SAD-a te Kanađanin Jeremy Hansen. Riječ je o prvom letu s ljudskom posadom koji će otići dalje od Međunarodne svemirske postaje još od misije Apollo 17 iz prosinca 1972. godine.

Iako Artemis II neće sletjeti na Mjesec, već će ga samo obići i vratiti se na Zemlju, misija predstavlja značajan tehnološki i istraživački iskorak. Ujedno, raketa SLS najmoćniji je sustav za lansiranje koji je NASA dosad izgradila.

