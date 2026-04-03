Astronauti poslali fotografije i otkrili što se zbivalo: 'Ništa vas ne može pripremiti na ovo'

Četiri člana posade misije Artemis II u ovim trenutcima putuje prema Mjesecu.

U kapsuli Orion nalaze se četiri astronauta: Jeremy Hansen, astronaut Kanadske svemirske agencije (CSA) i specijalist misije Artemis II, Reid Wiseman, NASA-in astronaut i zapovjednik misije Artemis II, Christina Koch, specijalistkinja misije Artemis II i Victor Glover, pilot misije Artemis II.

Svemirska raketa poletjela je 2. travnja iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi u u 18.35 sati po istočnoameričkom vremenu. Posada neće sletjeti na Mjesec, ali će ga obići i zatim krenuti natrag na Zemlju.

'Zanimljiv tajming'

Prvo američko napuštanje Zemljine orbite i putovanje oko Mjeseca 1968., dogodilo se, zanimljivo, u podjednako turbulentnim vremenima kao što su i ova danas.

SAD je, naime, tada - baš kao i sada - bio usred velikih političkih previranja. Zemlja je pretrpjela mračne trenutke Vijetnamskog rata, a javno raspoloženje mijenjalo se kako je broj žrtva rastao. Bili su tu i rastući prosvjedi za građanska prava te atentati na Martina Luthera Kinga i predsjedničkog kandidata Bobbyja Kennedyja.

Povrh svega, SAD je zaostajao u svemirskoj utrci: Sovjetski Savez već je poslao svoj prvi satelit, prvog muškarca i prvu ženu u orbitu.

Ali Frank Borman, Jim Lovell i Bill Anders obletjeli su Mjesec, snimili fotografiju Zemlje koja je pokrenula moderni ekološki pokret i iz dubokog svemira poslali poruku mira "svima vama na dobroj Zemlji".

"Zanimljiv je tajming da imamo ovaj poticaj za povratak na Mjesec u vrijeme kada postoje slične kulturne podjele i politički sukobi unutar Sjedinjenih Država", rekla je za Sky News Jill Stuart, stručnjakinja za svemirsku politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti, koja smatra da je zajednički cilj lunarne misije 1968. ujedinio naciju, makar i privremeno.

Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

Međutim, ovogodišnji let teško da je tempiran s ciljem ujedinjenja, iako se na prvi pogled tako čini.

Naime, program Artemis pod kojim se vodi i misija Artemis II, službeno je pokrenut i definiran još 2017. godine za vrijeme prvog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Američki predsjednik tada je potpisao Space Policy Directive 1, dokument koji je utvrdio povratak Amerike na Mjesec kao dugoročni cilj svemirske politike i usmjerio NASA‑ine resurse prema tome.

Program je nastavljen kroz Bidenovu administraciju da bi povijesno putovanje započelo u drugom Trumpovom mandatu.

Prvi dojmovi: 'Osjećam se kao malo dijete'

A s tog putovanja, koje je upravo u tijeku, astronauti su već prenijeli svoje prve dojmove:

"Pogledi su izvanredni; stvarno je zabavno lebdjeti okolo i osjećam se kao malo dijete", rekao je Jeremy Hansen.

"Svi sustavi su u pogonu!", izvijestila je Christina Koch.

"Prilično je hladno! Voljeli bismo da imamo vreće za spavanje za niže temperature. Neposredno prije nego što je ovo počelo skinuo sam pletenu kapu i spreman sam je ponovno staviti!", rekao je Victor Glover.

"Već smo oko 30 sati izvan planeta i imali smo dva vrlo kratka drijemanja. Zapravo smo se tek okupili na našem prvom zajedničkom obroku u svemiru - toliko smo bili zauzeti posljednjih dan i pol", izvijestio je zapovjednik Reid Wiseman koji je opisao i napet trenutak kada je posada Artemisa 2 krenula put Mjeseca.

Foto: Paul Hennessy/AFP/Profimedia

'U tome nema ništa normalno'

Kapsula Orion izvela je kritično paljenje motora, poznato kao translunarno ubrizgavanje, koje ju je lansiralo izvan Zemljine orbite izvanrednom brzinom.

It’s not a straight shot to the far side of the Moon! 🌕



Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

"Na trenutak je bilo prilično napeto“, rekao je Wiseman. "Kad smo završili s tim paljenjem, jednostavno smo se gledali kao posada... već smo bili na Mjesecu, od 1968. do 1972. - prošlo je puno vremena od tada - i moram vam reći: u tome nema ništa normalno. Slanje četvero ljudi na udaljenosti od 400.000 kilometara herkulovski je napor, a tek sada shvaćamo ozbiljnost toga", dodao je.

Christina Kock rekla je da ništa ne može pripremiti na trenutak pogleda na Zemlju iz svemira i uskoro jednakog takvog pogleda na Mjesec:

"Ništa vas ne može pripremiti za prekrasan aspekt gledanja Zemlje osvijetljene jarko kao danju, Mjeseca kako sjaji na njemu noću i prekrasne zrake zalaska sunca. Znajući da ćemo dobiti slične prizore Mjeseca... Jako sam uzbuđena zbog toga."

Foto: Handout/AFP/Profimedia

A pilot Victor Glover, inače prvi tamnoputi astronaut koji se zaputio na ovakvo putovanje, poslao je vrlo emotivnu poruku:

"Vjerujte nam, izgledate nevjerojatno, izgledate prekrasno, a odavde gore izgledate kao jedno. Homosapiens smo svi mi; bez obzira odakle ste ili kako izgledate, svi smo mi jedan narod. Ovo pokazuje što možemo učiniti ne samo kada zanemarimo svoje razlike, već kada ih ujedinimo."

Što kada dođu do Mjeseca?

Očekuje se da će Orion u ponedjeljak stići do Mjeseca i proletjeti pored njega. Posada će snimiti fotografije njegove površine, uključujući i daleku stranu Mjeseca, koju je uživo vidjela samo nekolicina astronauta.

"Kad budu na drugoj strani Mjeseca, neće moći pogledati unatrag prema Zemlji jer će im Mjesec smetati", rekla je za Sky News svemirska znanstvenica Monica Grady.

"Jedna od stvari koje će učiniti jest promatrati pomrčinu Sunca dok su s te druge strane, jer će Mjesec biti između njih i Sunca. Moći će vidjeti, zapravo, pomrčinu Sunca", dodala je.

Flight Day 2 for the @NASAArtemis II mission is winding down as the crew preps for sleep after a busy day.



Goodnight Crew. Goodnight Moon. 😴 pic.twitter.com/9Hk8vvbPP0 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Posada će proučavati što se događa na površini Mjeseca kada je okupana samo zasjenjenom svjetlošću, napomenula je Grady.

Tijekom cijele misije, na Mjesec bit će gotovo stalan kontakt između posade svemirske letjelice Orion i NASA-inog svemirskog centra Johnson u Houstonu u Texasu.

Posada je sada na točki "5", što znači da su upravo prešli na komunikaciju Deep Space Network (DSN) s timovima na Zemlji.

'Zamračenje' će se dogoditi samo kada Orion putuje oko daleke strane Mjeseca - ali posada će tamo imati priliku uživati ​​u nevjerojatnim prizorima.

NASA-in uživo emitira prijenos tijekom cijele misije Artemis II, iako uz česte gubitke signala:

Po obilasku mjeseca u ponedjeljak, astronauti će krenuti na povratak Zemlji.

Slijetanje bi se trebalo dogoditi sljedećeg tjedna u Tihom oceanu, kod obale San Diega.

Sada, posada zasluženo odmara nakon napuštanja Zemljine orbite, dok NASA-in digitalni treker pokazuje da je kapsula trenutno udaljena više od 88.000 kilometara od Zemlje te da se kreće brzinom većom od 9.700 kilometara na sat.

Iako se čini da je u pitanju ogromna udaljenost, to je samo dijelić na putu prema Mjesecu - treker pokazuje da im ostaje za prijeći još nešto manje od 320.000 kilometara.

Medeni slijepi putnik

S posadom se u kapsuli Orion nalazi i mali slijepi putnik koji lebdi oko kabine Oriona. Međutim, ovo nije običan slijepi putnik već "indikator nulte gravitacije" misije.

Unatoč tome što je u pitanju raketna znanost, posade koje lete u svemir tradicionalno imaju plišanu igračku na komadu konca obješenu u svojoj letjelici. Nakon što se svi njihovi motori ugase i oni se nađu u svemiru, igračka - koju obično odabere jedno od djece astronauta - počne lebdjeti, što ukazuje na to da je posada u mikrogravitaciji.

Za misiju Artemis II, NASA je organizirala svjetski natječaj za dizajn indikatora nulte gravitacije, a Lucas Ye, učenik drugog razreda iz Kalifornije, predao je pobjednički dizajn.

Foto: Screenshot/YouTube

Inspiraciju je pronašao u poznatoj fotografiji izlaska Zemlje snimljenoj na Apollu 8 1968. Igračka predstavlja Mjesec, kapa svemir, a vrh kapice Zemlju.

Ključna inovacija

U budućim misijama Artemis bit će upotrijebljene rakete za višekratnu upotrebu'

Misija Artemis II lansirana je u srijedu kada je njezina 98-metarska raketa lansirala kapsulu Orion i njezinu posadu u svemir.

Iako su se raketni pojačivači ovog puta vratili na Zemlju, novi napredak privatnih tvrtki poput Space X-a i Blue Origin-a spriječit će rasipanje u budućnosti, rekao je tehnološki dopisnik Rowland Manthorpe.

Foto: Paul Hennessy/AFP/Profimedia

"Mislim da je šira priča [modernog istraživanja svemira] ova nevjerojatna nova tehnologija koju imamo, uključujući rakete za višekratnu upotrebu koje puno lakše i jeftinije odlaze u svemir. Te rakete za višekratnu upotrebu igrat će ulogu u budućim misijama Artemis", rekao je i dodao da će to smanjiti troškove odlaska u svemir, što će biti "od ključne važnosti" u budućnosti.

POGLEDAJTE VIDEO Ovaj 'neboder' noćas je poletio put Mjeseca, ali sve je zamalo pokvario - toalet!