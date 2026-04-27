Osumnjičeni za pokušaj atentata na Trumpa pred sudom: Evo kakva kazna mu prijeti

Osumnjičenik za pucnjavu na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u ponedjeljak je izveden pred sud, gdje se suočio s teškim optužbama za pokušaj atentata na američkog predsjednika.

Riječ je o Coleu Tomasu Allenu (31), učitelju i inženjeru iz Kalifornije, kojeg se tereti da je otvorio vatru ispred prepune plesne dvorane hotela Washington Hilton. U tom su se trenutku ondje nalazili predsjednik Donald Trump, njegova supruga Melania i brojni visoki dužnosnici, kao i predstavnici medija, piše NBC News.

Allen se na ročištu pojavio u plavom zatvorskom kombinezonu, pod jakim osiguranjem američkih maršala i to pred saveznim sucem Matthewom Sharbaughom u Washingtonu. U sudnici je odgovarao na osnovna pitanja suca, kao što je - puno ime, dob, razina obrazovanja, razumijevanje svojih prava, i to sve, kako navode, tihim glasom. Također navode kako je osumnjičeni, pri ulasku u sudnicu, pregledao javnu galeriju - gdje je bilo 40 do 50 članova tiska i javnosti koji su došli kako bi promatrali tijek događaja.

Za što ga se tereti?

Osumnjičenog se tereti za tri kaznena djela:

pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (optužba koja nosi kaznu do doživotnog zatvora ako bude osuđen)

prijevoz vatrenog oružja i streljiva kroz međudržavnu trgovinu s namjerom počinjenja kaznenog djela (za što mu prijeti kazna do 10 godina zatvora ako bude osuđen)

ispaljivanje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela (što može dovesti do dodatne kazne od obveznog minimuma od 10 godina)

"Today, the Department of Justice filed three federal charges in United States District Court against Cole Tomas Allen," says @DAGToddBlanche.



"The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. The…

Smatra se nevinim?

Pomoćnica američkog tužitelja Jocelyn Ballantine rekla je da je Allen putovao u Washington s pump-action sačmaricom, poluautomatskim pištoljem, tri noža i "drugom opasnom opremom". Pozvala je da Allen bude zadržan u pritvoru do suđenja, na što su njegovi odvjetnici odgovorili da Allen nije imao prethodnih optužbi i da se smatra nevinim. Međutim, sudac mu je odredio datum za ročište o pritvoru u četvrtak.

Allen je otprilike 10 minuta prije napada poslao poruku članovima svoje obitelji, u kojoj je napisao da mu je dužnost ciljati dužnosnike Trumpove administracije.

Podsjetimo, osumnjičeni je u subotu oko 20.36 sati (po lokalnom vremenu) probio kontrolnu točku u hotelskom predvorju i potrčao prema plesnoj dvorani gdje se događaj održavao. Policija je razmijenila vatru s njime, i na koncu ga oborila i privela. Policajac Tajne službe je pogođen u prsluk te odveden na liječenje u lokalnu bolnicu, iz koje je kasnije i pušten.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati sumnjaju u atentat na Donalda Trumpa: 'Taj smo obrazac već vidjeli kad padne popularnost'