Zanimljivo je kako je Cole opisao svoju videoigru, ali i kome je donirao u kampanji za američke izbore
U tom hotelu je bio gost. Osiguranje ga je zaustavilo tek kasnije, nakon što je pucao u agenta tajne službe
Napadač koji je upao na večeru dopisnika iz Bijele kuće je 31-godišnji Cole Tomas Allen iz predgrađa Los Angelesa.
Na snimci sigurnosne kamere koju je objavio američki predsjednik Donald Trump vidi se trenutak kad je Allen doslovno utrčao u hotel noseći oružje.
U tom hotelu je bio gost. Osiguranje ga je zaustavilo tek kasnije, nakon što je pucao u agenta tajne službe. Metak je zaustavila pancirka.
Donirao 25 dolara kampanji Kamale Harris
Sve se dogodilo u hotelu Hilton, oko 10 minuta vožnje od Bijele kuće gdje je bilo oko 2600 sudionika.
Napadač je, prema pisanju američkih medija, radio kao učitelj u tvrtki specijaliziranoj za instrukcije i pripreme testova. Na društvenim mrežama stoji mu opis - računalni znanstvenik i strojarski inženjer.
2019. je registrirao zaštitni znak za videoigru koju je programirao, a opisana je kao "nenasilna asimetrična borilačka igra". Ne pripada nijednoj stranci. Podaci izbornog povjerenstva pokazuju da je u listopadu 2024. donirao 25 dolara predsjedničkoj kampanji Kamale Harris.
Nema kriminalni dosje
CBS javlja kako je tijekom napada u hotelu ispaljeno najmanje pet do osam hitaca. U razmjeni vatre sa sigurnosnim službama, napadač koji je prošao kroz dvije kontrolne točke prije nego što je oboren - nije pogođen! Za sada nema informacija da ima kriminalni dosje.
Prije napada poslao je opširan manifest obitelji u kojem se ispričao i rekao da ne očekuje oprost.