Zanimljivo je kako je Cole opisao svoju videoigru, ali i kome je donirao u kampanji za američke izbore

Napadač koji je upao na večeru dopisnika iz Bijele kuće je 31-godišnji Cole Tomas Allen iz predgrađa Los Angelesa.

Na snimci sigurnosne kamere koju je objavio američki predsjednik Donald Trump vidi se trenutak kad je Allen doslovno utrčao u hotel noseći oružje.

U tom hotelu je bio gost. Osiguranje ga je zaustavilo tek kasnije, nakon što je pucao u agenta tajne službe. Metak je zaustavila pancirka.

Donirao 25 dolara kampanji Kamale Harris

Sve se dogodilo u hotelu Hilton, oko 10 minuta vožnje od Bijele kuće gdje je bilo oko 2600 sudionika.

Napadač je, prema pisanju američkih medija, radio kao učitelj u tvrtki specijaliziranoj za instrukcije i pripreme testova. Na društvenim mrežama stoji mu opis - računalni znanstvenik i strojarski inženjer.

2019. je registrirao zaštitni znak za videoigru ​​koju je programirao, a opisana je kao "nenasilna asimetrična borilačka igra". Ne pripada nijednoj stranci. Podaci izbornog povjerenstva pokazuju da je u listopadu 2024. donirao 25 dolara predsjedničkoj kampanji Kamale Harris.

Nema kriminalni dosje

CBS javlja kako je tijekom napada u hotelu ispaljeno najmanje pet do osam hitaca. U razmjeni vatre sa sigurnosnim službama, napadač koji je prošao kroz dvije kontrolne točke prije nego što je oboren - nije pogođen! Za sada nema informacija da ima kriminalni dosje.

Prije napada poslao je opširan manifest obitelji u kojem se ispričao i rekao da ne očekuje oprost.