Hrvatska kapetanica ponovno želi probiti blokadu Gaze: Posljednji put nije prošlo najbolje

Ovog je vikenda flotila s otprilike 65 brodova sa Sicilije, a ranije iz Barcelone i Marseillea, krenula prema Gazi.

Konvoju je cilj probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze i dostaviti humanitarnu i medicinsku pomoć. A među njima je i nezavisni brod s hrvatskom kapetanicom Moranom Miljanović.

"Posvećena sam borbi i izgradnji jednog boljeg, pravednijeg svijeta u kojem smo zaista svi slobodni. I da živimo u dostojanstvu, u miru, zaigrano i kreativno, da smo jednaki. Moja motivacija proizlazi iz mojeg shvaćanja svijeta, koje je feminističko - anarhističko shvaćanje svijeta", poručila je Miljanović.

Pokret otpora

Morana Miljanović flotilu opisuje kao međugeneracijski i međunarodni pokret otpora, odnosno direktnu akciju baziranu na solidarnosti u koju se mogu svi uključiti.

"Genocid nije jedan izoliran događaj, nego je povijesno ukorijenjen i situiran i omogućen na razne načine. Jedan od kojih je sudjelovanje država kao entiteta i kompanija kao entiteta u omogućavanju i perpetuiranju tih sistema. I ova direktna akcija je akcija ljudi", rekla je Miljanović.

Flotili će se pridružiti i brodovi iz Grčke i Turske. Sudjeluje više organizacija: Freedom Flotila Coallition, Global Sumud Flotila, Open Arms, a tu je i brod Greenpeaca.

"Pomažemo im pripremiti što više brodova za završnu etapu putovanja prema Gazi. Brodovi Greenpeaca su alati za pravdu i čast mi je biti ovdje, kada odgovaramo na ovaj poziv Palestinaca i flotile", rekla je Thuleka Zuma, druga časnica palube na brodu Greenpeacea.

Prošle godine na flotilu upali Izraelci

Ovo je drugi put da je flotila krenula prema Gazi. U listopadu prošle godine na brodove aktivista u međunarodnim vodama upali su izraelski vojnici, uhitili ljude i kasnije ih deportirali. Tada su ih nazvali Hamasovom flotilom.

Aktivisti su ih optužili za loš tretman - od psihološkog do fizičkog mučenja, što je Izrael odbacio. A za njihovo puštanje prosvjedovalo se diljem Europe.

Ubrzo je nastupio privremeni prekid vatre između Hamasa i Izraela. Međutim, od 10. listopada ubijeno je gotovo 750 Palestinaca, prema podacima tamošnjeg Ministarstva zdravstva.

"Ured za koordinaciju humanitarnih pitanja navodi da stalna izvješća o napadima, granatiranju i pucnjavi u stambenim područjima povećavaju zabrinutost za sigurnost civila", rekao je Stéphane Dujarric, glasnogovornik UN-a.

Pokušaj umrežavanja

"Nadam se da možemo naprosto potaknuti ljude da se na koliko god mali način organiziraju, pridruže, umreže...", kazala je Miljanović.

Izraelci su ranije flotilu nazvali provokacijom. Moranino putovanje možete pratiti na stranicama Inicijative za slobodnu Palestinu, kao i na društvenim mrežama Global Sumud Flotile. Kod obale Gaze mogli bi doći za 10ak dana.