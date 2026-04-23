KRHKO PRIMIRJE /

U silovitom izraelskom napadu na Gazu ubijeno petero ljudi, među njima i troje djece

Foto: Profimedia/Ilustracija

Unatoč primirju koje je na snazi od 10. listopada 2025., Gazu i dalje svakodnevno pogađa nasilje, a izraelska vojska i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja

23.4.2026.
6:34
Hina
U izraelskom zračnom napadu na skupinu civila u sjevernoj Gazi ubijeno je pet osoba, uključujući troje djece, objavila je u srijedu navečer palestinska agencija za civilnu zaštitu, dok je izraelska vojska poručila da provjerava tu informaciju. 

"Petero Palestinaca, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na skupinu civila u blizini džamije Al-Qassam u Beit Lahiji", priopćila je agencija koja djeluje kao spasilačka služba pod upravom Hamasa.

"Njihova tijela su prevezena u bolnicu Al-Shifu u Gazi", dodaje se u priopćenju, bez navođenja dobi djece. Bolnica Al-Shifa potvrdila je da je primila tijela. Izraelska vojska rekla je AFP-u da provjerava ove informacije. 

Međusobne optužbe za kršenje primirja

Unatoč primirju koje je na snazi od 10. listopada 2025., Gazu i dalje svakodnevno pogađa nasilje, a izraelska vojska i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja.

Najmanje 786 Palestinaca ubijeno je od početka primirja, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze kojim upravlja Hamas i čije podatke Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima. Izraelska vojska izvijestila je da je pet vojnika poginulo u Gazi od početka primirja.

Ograničenja medijima i ograničen pristup Gazi spriječili su AFP da neovisno provjeri broj mrtvih ili slobodno izvještava o borbama. Međutim, ovo krhko primirje je značajno smanjilo intenzitet sukoba u Gazi koji je počeo nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

POGLEDAJTE VIDEO: Krvavi napadi na Gazu: Više od 100 mrtvih, među njima deseci djece: 'To je zastrašujuće!'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
